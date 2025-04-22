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李顯龍夫人轉發評論：習作風如黑幫老大 「皇帝」如今求合作

中國新聞組／北京22日電
前新加坡總理李顯龍（左）與夫人何晶。(新華社)
前新加坡總理李顯龍（左）與夫人何晶。(新華社)

新加坡前總理李顯龍夫人何晶（Ho Ching）21日在臉書轉發星國評論平台的一篇文章，內容直指中共總書記習近平執政12年來「一直表現得像個黑幫老大」，如今卻希望關稅戰受害的東南亞鄰國把他當成朋友和夥伴，還展開魅力攻勢，顯得滑稽可笑。

這篇由新加坡評論平台Critical Spectator在18日發表，以「如果習近平過去12年沒有黑幫老大的作風，中國今天就有更大的全球影響力」為題，發表上述評論。

這篇由該平台波蘭籍創辦人裴卓斯（Michael Petraeus）撰寫的文章，開頭即直指習近平日前在東南亞持續展開的魅力攻勢顯得滑稽可笑，暴露出中國如今的處境有多糟，「皇帝本人（指習近平）」反要懇求10多年來一直被他掠奪的鄰國與他合作。

文章感嘆，想像一下居然是習近平來談「抵制對抗」和「保護主義」。正是這個人，把南海「九段線」強加於東協國家，違反國際法宣稱南海大部分區域屬於中國，且在有爭議的島礁上建造軍事設施，並派海警船騷擾他國船隻。現在他卻敢站出來說「親愛的朋友們！讓我們共同努力！讓我們抵制對抗！」。

這篇文章說，至於「保護主義」，中國這座「自由貿易的閃亮燈塔」禁止許多外國公司在該國經營，違反了加入世貿組織（WTO）前作出的所有承諾，現在習近平卻表示「保護主義不好！」。

文章直指，習近平執政12年來「一直表現得像個黑幫老大」，就像中國版的「柯里昂」（Don Corleone，電影「教父」系列中的黑幫老大），總是向所有人提出「無法拒絕的提議」，如今卻希望受害者把他當成朋友和夥伴。

這篇文章指出，光是在東協，中國常遭質疑的「一帶一路」投資、債務陷阱或試圖低價傾銷他國以轉移產能，就使廉價商品淹沒這些國家，導致其國內產業瀕臨崩潰；如今，習近平開始呼籲與歐洲建立夥伴關係，但中國虐待歐洲的程度不亞於美國，且在烏克蘭戰爭中支持莫斯科，這實際上是一場針對西方的戰爭。

文章提到，僅僅因為全球厭惡美國總統川普（Donald Trump），並不意味著習近平已成為一個「可以接受的替代方案」。儘管川普可能在全球受到譴責，但他已表示有意與所有國家達成協議，一旦協議生效，美國仍被廣為信任能履行協議。但中國並非如此，因為中國以不公平對待合作夥伴而聞名。

習近平 新加坡 東南亞

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