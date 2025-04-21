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中國另一架6代機也有真人駕駛？殲50被拍到有座艙罩

記者謝守真／即時報導
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美媒近日報導稱中國殲50被拍到更清晰的畫面，其中包括首次出現座艙罩的真實影像。（取材自The War Zone網站）
美媒近日報導稱中國殲50被拍到更清晰的畫面，其中包括首次出現座艙罩的真實影像。（取材自The War Zone網站）

中美關係緊張之際，解放軍持續曝光其新式武器。繼第六代戰機「殲36」流出「三發動機」全啟動照片後，有美國媒體近日報導，「殲50」隱形戰鬥機也首次被拍到比以往更清晰的畫面，而首次出現座艙罩的真實影像，顯示其座艙配置，確定「殲50」仍配有飛行員。從「殲50」機腹的淺溝外形設計，有猜測認為其可能會發展為「艦載六代機」。

據美國「戰區」網站（The War Zone）消息，上述報導稱，自2024年12月底「殲50」首次試飛影片公布以來，該機是否有座艙蓋一直受關注。由於該機寬大的機鼻、從地面拍攝角度和較低的畫面分辨率，外界一直猜測這種重型戰鬥機是否有人駕駛。如今隨著新照片首次清楚展示該機側面角度，可說明其配有座艙蓋，基本確定有真人飛行員駕駛。

報導表示，從該照片可看出，該機有流線型的氣泡座艙蓋，與機身上部緊密融合，研判「殲50」座艙罩看起來很長，很可能適合串列雙座布局。通常來說，雷達罩和駕駛艙是戰鬥機雷達反射的主要區域之一，能否最大限度地減少這些區域的雷達反射訊號，直接關係到戰鬥機的隱形效果。

「殲50」機腹的淺溝外形設計，客觀上也為安裝著艦鉤提供額外空間，因此有猜測認為，「殲50」或會發展為艦載六代機。

「戰區」網站也發現，從後下方另個角度拍攝的照片中，顯示「殲50」採用類似美國「Ｆ-22」的二元推力適量尾噴口。這種設計在低可觀測性、飛行性能和機動性取得平衡，不過會付出額外的重量代價。

「戰區」網站還認為，「殲50」很難從下方看到座艙罩的外形設計，這顯示位於下方的雷達也很難捕捉到這個明顯的雷達反射源，因此「殲50」很可能具備相當高的高空飛行能力，才能最大限度地發揮機載感測器的性能、武器系統的覆蓋範圍，以及減少雷達發射面積。

另，報導稱，此一側面照也更好展示出「殲50」的比例和外形，它的菱形前機身及靠駕駛艙上方明顯的折線（chine line）清晰可見，機鼻下方或部有突起物光電/紅外線搜索與追蹤系統（IRST）的探測裝置，解放軍「殲20」和美國「F-35」隱形戰鬥機都有類似的追蹤系統。

解放軍兩種六代機都在近期頻繁展開試飛，其中，有美國媒體近日報導稱，「殲50」隱形...
解放軍兩種六代機都在近期頻繁展開試飛，其中，有美國媒體近日報導稱，「殲50」隱形戰鬥機首次被拍到比以往更清晰的畫面，首次出現座艙罩的真實影像，洞悉其座艙配置，確定「殲50」仍配有真人飛行員。（取材自Ｘ平台）

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