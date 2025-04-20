習近平前腳剛走 日艦就停靠中國出資改造的柬埔寨雲壤港

兩艘日本海上自衛隊掃雷艦「豐後」號和「江田島」號19日停靠於雲壤海軍基地。這是該基地完成中方資助的擴建工程後首次迎接外國海軍艦艇訪問。（歐新社）

中國國家主席習近平 18日結束在東南亞3國的訪問，期間對於月初啟用的柬埔寨雲壤港基地，中共中央政治局委員兼外長王毅 指出，雙方將依託新落成的雲壤港聯合保障和訓練中心，推動「金龍」聯演提質升級，「增強維護地區和平安寧的能力」。但就在習近平剛離開柬埔寨，日本 軍艦就來了，還停靠在中國出資改造的雲壤基地。

據中國外交部官網，王毅18日指出，習近平此訪是「中央周邊工作會議」後採取的一次重大外交行動，習與越柬馬3國共簽署108份合作文件。他讚譽習近平「以大國擔當發出維護自由貿易、反對單邊霸凌的正義之聲」，更稱全球化已進入「亞洲時刻」，「世界重心正在轉向亞洲」。

針對中國與柬埔寨關係升級，王毅稱，這是中國首次同東南亞國家將雙邊關係提升到全天候高度，也是首個雙邊的「新時代全天候命運共同體」。另外就本月5日啟用的柬埔寨「中柬雲壤港聯合保障和訓練中心」（俗稱雲壤海軍基地），王毅則指出，雙方將依託新落成的中心，推動「金龍」聯演聯訓提質升級，「增強維護地區和平安寧的能力」。

不過，在習近平18日返回中國後，柬華日報19日報導，當天兩艘日本軍艦停靠在雲壤基地，進行為期四天的訪問，期間柬日雙方將舉行海上聯合演練等交流活動，這也是該基地自竣工啟用以來，首次接待外國軍艦。日本共同社則指，這兩艘日艦分別為掃雷母艦「豐後」號與掃雷艦「江田島」號。

日本共同社說，日本艦船是該基地完成擴建後首批停靠的中柬以外的艦船。柬埔寨限定在該基地的一部分區域允許（外國）艦船短期停泊，似乎意在消除國際社會的疑慮。