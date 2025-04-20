我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國曝新武器 飛行「保溫杯」可裝載3枚手榴彈

裝豆腐塑膠盒別太快丟 倒入醃醬尺寸剛好「完美入味」

習近平前腳剛走 日艦就停靠中國出資改造的柬埔寨雲壤港

記者廖士鋒／綜合報導
兩艘日本海上自衛隊掃雷艦「豐後」號和「江田島」號19日停靠於雲壤海軍基地。這是該基地完成中方資助的擴建工程後首次迎接外國海軍艦艇訪問。（歐新社）
兩艘日本海上自衛隊掃雷艦「豐後」號和「江田島」號19日停靠於雲壤海軍基地。這是該基地完成中方資助的擴建工程後首次迎接外國海軍艦艇訪問。（歐新社）

中國國家主席習近平18日結束在東南亞3國的訪問，期間對於月初啟用的柬埔寨雲壤港基地，中共中央政治局委員兼外長王毅指出，雙方將依託新落成的雲壤港聯合保障和訓練中心，推動「金龍」聯演提質升級，「增強維護地區和平安寧的能力」。但就在習近平剛離開柬埔寨，日本軍艦就來了，還停靠在中國出資改造的雲壤基地。

據中國外交部官網，王毅18日指出，習近平此訪是「中央周邊工作會議」後採取的一次重大外交行動，習與越柬馬3國共簽署108份合作文件。他讚譽習近平「以大國擔當發出維護自由貿易、反對單邊霸凌的正義之聲」，更稱全球化已進入「亞洲時刻」，「世界重心正在轉向亞洲」。

針對中國與柬埔寨關係升級，王毅稱，這是中國首次同東南亞國家將雙邊關係提升到全天候高度，也是首個雙邊的「新時代全天候命運共同體」。另外就本月5日啟用的柬埔寨「中柬雲壤港聯合保障和訓練中心」（俗稱雲壤海軍基地），王毅則指出，雙方將依託新落成的中心，推動「金龍」聯演聯訓提質升級，「增強維護地區和平安寧的能力」。

不過，在習近平18日返回中國後，柬華日報19日報導，當天兩艘日本軍艦停靠在雲壤基地，進行為期四天的訪問，期間柬日雙方將舉行海上聯合演練等交流活動，這也是該基地自竣工啟用以來，首次接待外國軍艦。日本共同社則指，這兩艘日艦分別為掃雷母艦「豐後」號與掃雷艦「江田島」號。

日本共同社說，日本艦船是該基地完成擴建後首批停靠的中柬以外的艦船。柬埔寨限定在該基地的一部分區域允許（外國）艦船短期停泊，似乎意在消除國際社會的疑慮。

習近平 日本 王毅

上一則

中轉向阿拉伯聯合大公國買LNG 簽史上合約量最大協議

下一則

香港「清真美食節」開鑼 伊斯蘭服飾、民族舞紛呈

延伸閱讀

實在太美…柬埔寨13歲公主 為習近平獻唱這首中國民歌

實在太美…柬埔寨13歲公主 為習近平獻唱這首中國民歌
習近平一夜白頭 昔儲君活躍非常

習近平一夜白頭 昔儲君活躍非常
柬埔寨13歲美麗公主 為習近平獻唱中國民歌

柬埔寨13歲美麗公主 為習近平獻唱中國民歌
習近平在柬國發聲：單邊主義、霸權主義不得人心

習近平在柬國發聲：單邊主義、霸權主義不得人心

熱門新聞

足浴店示意圖，與內文無關。（取材自微博）

河南男子在足浴店被女技師摸下體 「上床」後損失大了

2025-04-18 09:30
男女全裸在街頭進行性行為。（取材自微信）

中六旬翁和35歲女友泰國街頭脫光「野戰」 被逮還不服氣

2025-04-12 08:30
彭博資訊引述知情消息，中國希望在與美貿易談判前，川普政府需先採取一系列行動，展現尊重。(路透)

川普想通話談判？彭博曝北京開談判條件：先做到這3件事再說

2025-04-16 20:43
「嫂子揉麵」視頻。（視頻截圖）

「嫂子揉麵」全網瘋傳 網民：這是揉麵還是勾引我？

2025-04-12 09:30
美國企業主泣訴，賣完這批中國貨就斷貨，無力支付工資、租金、貸款。（取材自每日經濟新聞）

賣完這批中國貨就斷貨 女老闆哭了

2025-04-16 21:57
中國國家主席習近平17日離開馬來西亞，他在登機時揮手致意。(美聯社)

習近平訪東南亞3國 為何「魅力不足」？ 紐時分析原因

2025-04-19 10:55

超人氣

更多 >
習近平訪東南亞3國 為何「魅力不足」？ 紐時分析原因

習近平訪東南亞3國 為何「魅力不足」？ 紐時分析原因
實在太美…柬埔寨13歲公主 為習近平獻唱這首中國民歌

實在太美…柬埔寨13歲公主 為習近平獻唱這首中國民歌
中國停止接收 1架波音飛機返美 中本土「中國商飛」競爭力恐削弱

中國停止接收 1架波音飛機返美 中本土「中國商飛」競爭力恐削弱
不滿川普執政 美500萬人上街反川普

不滿川普執政 美500萬人上街反川普
「拒絕統戰 守護台灣」大罷免集會 主辦方喊破5.5萬人

「拒絕統戰 守護台灣」大罷免集會 主辦方喊破5.5萬人