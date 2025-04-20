我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

公校掠影／川普裁撤教育部 傷害少數族裔和低收入家庭

私校大觀／為前途選私校？看看總統、企業家上什麼學校？

酸川普、拒「孤立中國」？英財相：不與中交往很愚蠢

編譯徐榆涵、茅毅／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
英國財政大臣里夫斯(左)表明應進一步深化英中夥伴關係。圖為中國副總理何立峰1月時與里夫斯會晤。(新華社資料照片)
英國財政大臣里夫斯(左)表明應進一步深化英中夥伴關係。圖為中國副總理何立峰1月時與里夫斯會晤。(新華社資料照片)

英國電訊報刊登財政大臣里夫斯專訪。她提到對英國而言，不與中國交往將「非常愚蠢」。該報導稱，她此言形同拒絕美國總統川普想孤立北京的作為，「明顯說給川普聽」。她並在訪談中表明應進一步深化英中夥伴關係，而非樹立若干新障礙。

華爾街日報上周報導，川普政府計畫利用正進行的對等關稅談判，施壓70多個美國貿易夥伴限制與中國的經濟往來。

里夫斯在前述訪談中表明支持中國「快時尚」電商SHEIN（希音）在倫敦證交所上市，還說盡管出於防諜考量，她仍將樂於搭中製電動車。

被問到是否願意為了不要讓川普不開心而減少與中國的往來時，里夫斯明言，「中國是全球第二大經濟體，我認為要是不與之交往，將非常愚蠢。而這就是本屆政府的做法」。

該報導稱，里夫斯前述發言顯示，她決定在英國政府接管中國敬業集團持有的英國鋼鐵公司工廠而引發英中齟齬後修補兩國關係。該工廠在英格蘭北部的斯康紹普，聘雇數千名員工，是英國最後一間能生產原鋼的工廠，為英國建築業、鐵路運輸等產業生產重要鋼鐵。

然而里夫斯的前述立場也與川普的路線牴觸。她預定本周訪問華府，將與美方商討英美貿易協議。不過她依然表明英國工黨政府去年7月上台後，重啟英中關係的決心。

里夫斯表示，今年稍早作為英中經濟財金對話的一環，她訪問中國，同行的還有一些英國規模最大的金融服務公司，像匯豐、倫敦證交所集團、渣打銀行及保誠。

里夫斯直言，「我們一行人來中國是為了提高英國金融服務公司的營運能力，爭取更多（營運）許可證，為英國企業爭取更多配額，我認為這是筆對英國經濟價值約6億英鎊（約台58億人民幣、7.9億美元）的交易」；「這些安排明顯符合英國國家利益，這也是我將與世上任何國家進行貿易談判或金融對話的做法」。

該報導說，里夫斯前述發言又一次表明英國政府想深化英中貿易及金融關係的決心，這也是英國首相施凱爾幾個月來持續追求的政策議程之一。

而除了里夫斯、外交大臣拉米、能源大臣米勒班，以及商業與貿易部督導貿易政策及經濟安全的副大臣亞歷山大，均在工黨去年重新執政後訪中。英國外交部及首相府皆視這些高官的中國行，為施凱爾本人訪中的先導。他去年就任後不久，就成為多年來首位與中國國家主席習近平通話的英相，施凱爾今年稍晚可能訪中，但時日尚未敲定。

川普 施凱爾 華爾街

上一則

新華社談美關稅：黨中央早有預判 經濟有堅實底盤支撐

下一則

全球首場 機器人半馬賽 2小時40分42秒天工Ultra奪冠

延伸閱讀

紐約人也上街 加入全美700場抗議川普示威 數百人響應

紐約人也上街 加入全美700場抗議川普示威 數百人響應
搞烏龍？川普政府與哈佛之爭 白宮稱發信「未經授權」

搞烏龍？川普政府與哈佛之爭 白宮稱發信「未經授權」
憂川普領導讓經濟衰退 富人紛赴瑞士銀行開戶、買黃金

憂川普領導讓經濟衰退 富人紛赴瑞士銀行開戶、買黃金
川普民調每況愈下 過半民眾不認同經濟政策

川普民調每況愈下 過半民眾不認同經濟政策

熱門新聞

足浴店示意圖，與內文無關。（取材自微博）

河南男子在足浴店被女技師摸下體 「上床」後損失大了

2025-04-18 09:30
男女全裸在街頭進行性行為。（取材自微信）

中六旬翁和35歲女友泰國街頭脫光「野戰」 被逮還不服氣

2025-04-12 08:30
彭博資訊引述知情消息，中國希望在與美貿易談判前，川普政府需先採取一系列行動，展現尊重。(路透)

川普想通話談判？彭博曝北京開談判條件：先做到這3件事再說

2025-04-16 20:43
「嫂子揉麵」視頻。（視頻截圖）

「嫂子揉麵」全網瘋傳 網民：這是揉麵還是勾引我？

2025-04-12 09:30
美國企業主泣訴，賣完這批中國貨就斷貨，無力支付工資、租金、貸款。（取材自每日經濟新聞）

賣完這批中國貨就斷貨 女老闆哭了

2025-04-16 21:57
中國國家主席習近平17日離開馬來西亞，他在登機時揮手致意。(美聯社)

習近平訪東南亞3國 為何「魅力不足」？ 紐時分析原因

2025-04-19 10:55

超人氣

更多 >
習近平訪東南亞3國 為何「魅力不足」？ 紐時分析原因

習近平訪東南亞3國 為何「魅力不足」？ 紐時分析原因
中國停止接收 1架波音飛機返美 中本土「中國商飛」競爭力恐削弱

中國停止接收 1架波音飛機返美 中本土「中國商飛」競爭力恐削弱
不滿川普執政 美500萬人上街反川普

不滿川普執政 美500萬人上街反川普
中國vs.台灣「高鐵便當」實測 他開箱驚見價差翻倍：CP值太高

中國vs.台灣「高鐵便當」實測 他開箱驚見價差翻倍：CP值太高
「拒絕統戰 守護台灣」大罷免集會 主辦方喊破5.5萬人

「拒絕統戰 守護台灣」大罷免集會 主辦方喊破5.5萬人