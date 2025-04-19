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習近平訪東南亞3國 為何「魅力不足」？ 紐時分析原因

中國新聞組／北京19日電
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中國國家主席習近平17日離開馬來西亞，他在登機時揮手致意。(美聯社)
中國國家主席習近平17日離開馬來西亞，他在登機時揮手致意。(美聯社)

中美關稅戰纏鬥之際，中國國家主席習近平旋風式出訪越馬柬，被視為意在聯手三國抗美。不過有美媒分析，習近平此行看似受到奉承式接待，但美國總統川普的高關稅壓力逼得這三國很難在中美間「腳踏兩條船」，加上中國長期與鄰國關係敏感，都使習近平這次「魅力攻勢」恐「魅力不足」，訴求也從要求對方「選擇北京」退而求其次為「只需阻止對方選擇美國」。

習近平自14日起訪問越南、馬來西亞和柬埔寨，並於昨結束行程返回北京。習近平此次出訪東南亞三國被認為是在施展元首外交「魅力攻勢」，試圖說服對方不要屈服於川普政府的關稅壓力下，甚至聯手抗美，以此展示中國在貿易戰中不會處於孤立地位。

據紐約時報報導，對習近平來說，這種外交攻勢是對中國作為全球大國地位的考驗。儘管習近平在出訪期間並不直接言明地把美國說成是一個不可靠的國家，但習近平將中國描繪為自由貿易典範和基於規則的國際秩序捍衛者的嘗試，忽視了中國政府多年來的保護主義做法已經疏遠了貿易夥伴和鄰國。

習近平周一抵達越南時，越南國家主席親自前往機場迎接，但習近平在譴責保護主義方面最為強勢的言論並沒有得到越南的呼應，雙方最終只簽署了一份內容包括反對「霸權主義和強權政治」的聯合聲明，而這個名詞是許多越南人在南海領土爭端問題上用來描述中國做法的詞語。

「越南政府正在小心翼翼地不發出任何過度向中國政府傾斜的信號，尤其是在可能使川普政府惱怒的領域，」新加坡尤索夫伊薩東南亞研究院客座研究員阮克江認為，「越南是在兩個世界最大國家之間進行兩面下注。但隨著地緣政治氣候惡化，這樣做的空間正在迅速縮小」。

「習近平並不一定需要這些國家選擇北京」，研究中國政治的布魯金斯學會研究員、曾供職於中央情報局的席恩(Jonathan Czin)說，「他只需要阻止他們選擇華盛頓。這就是為什麼中國的『魅力攻勢』到目前為止如此缺乏魅力的原因之一」。

另據中央社引述中國人民大學國際關係學院教授時殷弘分析，中國希望與這些東南亞國家協調與合作，但對這些國家更關心的是，如何避免這些協調與合作，破壞他們各自與美國的關稅談判，他們擔心習近平高調訪問「這齣戲演得太熱鬧，會遭到川普懲罰」。

自由亞洲電台引述學者分析認為，習近平此行目的在傾銷過剩產能、結成抗美同盟，但川普擺明堵死「洗產地」的關稅戰，東盟國家已無法再「腳踏兩條船」。這也是東南亞三國接待習近平是國內奉承、國外低調，畢竟美國市場才是巨大蛋糕。

柬埔寨國王西哈莫尼17日在金邊國際機場歡迎習近平抵達。(美聯社)
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習近平 越南 川普

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