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美CEO：因為中國…玩具變奢侈品「聖誕節岌岌可危」

中國新聞組／北京19日電
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CNN指出，美對中國生產的玩具加徵高額關稅，意味著玩具將變成「奢侈品」。 （路透）
CNN指出，美對中國生產的玩具加徵高額關稅，意味著玩具將變成「奢侈品」。 （路透）

據美媒報導，美國玩具協會主席兼首席執行官（CEO）格雷格·阿赫恩表示，美國總統川普對中國徵收高額關稅後，「目前中國不再生產（向美國出口的）玩具了。美國主要零售商實際上已經開始取消訂單」，川普的政策可能會危及「孩子們的聖誕節假期」，聖誕節岌岌可危。曾經物美價廉的玩具將變成「奢侈品」，玩具業已是美國遭受關稅衝擊最嚴重的行業之一。

來源：YouTube

據新華社旗下「牛彈琴」引述美國「國會山報」報導，阿赫恩當地時間15日在美國有線電視新聞網（CNN）一檔節目中表示，美國總統川普對中國徵收高額關稅，可能會危及「孩子們的聖誕節假期」。

「目前中國不再生產（向美國出口的）玩具了。有報導稱，美國主要零售商實際上已經開始取消訂單。所以，傑克，聖誕節岌岌可危」，阿赫恩表示，由於96%的美國玩具製造商都是中小型企業，所以美國公司無法達到中國公司那樣的生產規模。而美國製造商需要相當長的時間才能趕上中國同行的步伐。

「美國確實有一些玩具是在本土生產的，但大多是紙製產品或高度自動化的產品。這只占美國玩具總量的一小部分」，阿赫恩說，「要建立起相應產能和專業化水平可能需要三到五年的時間。而中國製造的很多玩具，80%都是手工製造的」，「比如給娃娃畫臉、裝飾頭髮、正確擺放並包裝——這些工序很多都是手工活，在美國無法實現自動化」，阿赫恩總結道。

另據快科技，話題「中國被曝已不再生產出口美國的玩具」昨因此衝上微博熱搜榜第一名。據美媒報導，玩具業是美國遭受關稅衝擊最嚴重的行業之一，對中國生產的玩具加徵高額關稅，意味著曾經物美價廉的玩具將變成「奢侈品」。

美國商務部數據顯示，2024年美國進口了價值177億美元的玩具，其中75%來自中國。在業內人士看來，關稅政策正在美國各個行業造成破壞性後果，除了玩具，奶粉、尿布、嬰幼兒的衣物也是美國關稅波及到的產品，這些使用率高，且需要頻繁購買的產品，將讓美國家庭持續生活在高成本的壓力之下。

關稅 聖誕節 川普

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