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美孤立中國 擬施壓各國課「二級關稅」彭博：未必成功

編譯葉亭均／綜合報導
川普擬要求各國課徵二級關稅、限制買中國進口產品。（路透）
川普擬要求各國課徵二級關稅、限制買中國進口產品。（路透）

美國傳出想以貿易談判迫使各國孤立中國，知情人士透露，美國可能要求多國對來自中國盟友國的進口產品課徵「二級關稅」，或實施其他圍堵中國措施，要求對象可能涵蓋東南亞等國家。由於美國總統川普決策反覆，能否成功還在未定之天。

彭博報導，川普政府準備施壓尋求談判關稅減免或豁免的數十個國家，要求減少與中國貿易往來，限制中國製造業實力，確保北京無法找到繞過川普關稅的途徑。

知情人士透露，川普的資深經濟顧問正在討論，要求其他國家的談判代表，對來自與北京關係密切國家的進口產品，課徵「二級關稅」，懲罰這些和中國貿易的國家，並希望貿易夥伴不要吸納來自中國的過剩商品，美國也可能提出其他有關中國議題的妥協讓步方案。墨西哥官員預期，美國會要求墨國提高中國電動車關稅。墨西哥經濟部不予置評，白宮沒有立即回覆置評請求。

川普日前受訪被問是否可能強迫拉美國家在中國一帶一路與美國投資間抉擇時，回答「或許他們該這樣」。

報導指出，任何想限制北京影響力的談判，可能涵蓋東南亞國家。主導美國貿易談判的美國財長貝森特已倡議攜手盟國圍堵中國的想法，他上周對與各國達成協議持樂觀態度，「然後我們能夠做為一個群體與中國接觸」。

川普團隊此舉形同想利用長期夥伴圍堵中國，施壓北京改變經濟做法，但目前還不清楚這個策略能否奏效，因為需要歐洲和亞洲國家配合，但川普不分敵我加徵關稅後，一些國家不再認為美國是可信的盟邦。

各方能否與美國達成雙邊協議還不確定，歐盟上周與美國化解貿易歧見的談判進展甚微，知情人士指出，川普顧問讓歐盟團隊認為，20%對等關稅的一大部分都將保留。

川普 關稅

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