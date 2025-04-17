習近平訪大馬吃沙嗲、煎餅 隨行記者也跟著「吃」上熱搜
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中國國家主席習近平於15日晚搭乘專機抵達吉隆坡，展開對馬來西亞的國事訪問，這次行程是應馬來西亞最高元首易卜拉欣之邀。為表歡迎，馬國於16日舉行國宴，席間以多道極具當地風味的料理款待習近平，從沙爹到羊肉焗飯，展現馬來西亞多元文化的飲食魅力。此外，隨行的中國記者也因美食交流，在當地引發討論。
來源：南洋商報
新華社報導，習近平抵達吉隆坡國際機場時，受到馬來西亞總理安華、外交部長穆罕默德與交通部長陸兆福等多位官員的熱情迎接。機場現場還有兒童獻花與青少年帶來富有地方特色的舞蹈表演，並揮舞中馬兩國國旗，氣氛熱烈。
南洋商報指出，16日國宴上呈現多樣的馬來風味菜色，包括沙嗲、羊肉焗飯、印度煎餅、黑糯米糖水與娘惹糕。菜單上以馬來文與中文標示，前菜包括碳烤雞肉與羊肉沙嗲串，搭配洋蔥、黃瓜、馬來粽飯與花生醬；另有羊肚菌包蝦肉、荸薺、韭菜與烏達的拼盤。湯品則是香料雞湯，加入雞絲、花生、粉絲與香蔥，並佐以清爽芒果冰沙。
主菜選用馬來式羊肉焗飯，搭配香炸童子雞、鵪鶉蛋、醃製水果與印度薄餅。甜點部分則有椰奶黑糯米糖水，並配上各式馬來與娘惹糕點，展現當地飲食的多元風貌。
此外，一段由隨行中國記者拍攝的TikTok影片意外走紅。影片中，他們在布城品嚐「扁擔飯」（Nasi Kandar），全程以流利馬來語介紹餐點，包括炸雞、魷魚、仁當與混合咖哩醬，搭配當地飲品「玫瑰奶露」（Sirap Bandung），自然的語調與熟練的表達引起馬來西亞網友關注，留言讚嘆「馬來語講得太好了」、「還以為是本地人」。
影片拍攝者為中國記者梁靚（Husna Liang），也是雲南民族大學的馬來語講師。
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