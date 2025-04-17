習近平訪大馬吃沙嗲、煎餅 隨行記者也跟著「吃」上熱搜

馬來西亞國宴菜單。(取材自Youtube)

中國國家主席習近平 於15日晚搭乘專機抵達吉隆坡，展開對馬來西亞的國事訪問，這次行程是應馬來西亞最高元首易卜拉欣之邀。為表歡迎，馬國於16日舉行國宴，席間以多道極具當地風味的料理款待習近平，從沙爹到羊肉焗飯，展現馬來西亞多元文化的飲食魅力。此外，隨行的中國記者也因美食交流，在當地引發討論。

來源：南洋商報

4月16日上午，馬來西亞最高元首易卜拉欣在馬來西亞國家王宮同中國國家主席習近平舉行會見。(新華社)

新華社報導，習近平抵達吉隆坡國際機場時，受到馬來西亞總理安華、外交部長穆罕默德與交通部長陸兆福等多位官員的熱情迎接。機場現場還有兒童獻花與青少年帶來富有地方特色的舞蹈表演，並揮舞中馬兩國國旗，氣氛熱烈。

南洋商報指出，16日國宴上呈現多樣的馬來風味菜色，包括沙嗲、羊肉焗飯、印度 煎餅、黑糯米糖水與娘惹糕。菜單上以馬來文與中文標示，前菜包括碳烤雞肉與羊肉沙嗲串，搭配洋蔥、黃瓜、馬來粽飯與花生醬；另有羊肚菌包蝦肉、荸薺、韭菜與烏達的拼盤。湯品則是香料雞湯，加入雞絲、花生、粉絲與香蔥，並佐以清爽芒果冰沙。

主菜選用馬來式羊肉焗飯，搭配香炸童子雞、鵪鶉蛋、醃製水果與印度薄餅。甜點部分則有椰奶黑糯米糖水，並配上各式馬來與娘惹糕點，展現當地飲食的多元風貌。

此外，一段由隨行中國記者拍攝的TikTok 影片意外走紅。影片中，他們在布城品嚐「扁擔飯」（Nasi Kandar），全程以流利馬來語介紹餐點，包括炸雞、魷魚、仁當與混合咖哩醬，搭配當地飲品「玫瑰奶露」（Sirap Bandung），自然的語調與熟練的表達引起馬來西亞網友關注，留言讚嘆「馬來語講得太好了」、「還以為是本地人」。