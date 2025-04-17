川普關稅達245% 中國外交部連2天發聲：再玩數字遊戲將不予理會

圖為中國國家主席習近平（左）與美國總統川普（右）。(美聯社)

美中貿易戰 持續延燒，美國白宮 15日一份針對232條款的相關事實清單（fact sheet）中提到，由於中國採取報復行動，對中國輸美產品目前面臨最高達245%的關稅 。對此，中國外交部連兩日回應，除了16日外交部發言人記者會上答覆以外，17日在於官網表示，美國加徵畸高關稅已淪為數字遊戲，如果美方繼續玩弄關稅數字遊戲，中方將不予理會；若美方執意繼續實質性侵害中方權益，中方將奉陪到底。

中國外交部於17日在網站發出「就美方稱中國目前面臨最高達245%關稅答記者問」新聞稿指出，有記者問及美國白宮網站於美東時間15日發布關於「232」調查的事實清單，稱由於中方對美關稅反制，中國目前面臨最高達245％的關稅。

對此，中國外交部發言人表示，中方注意到有關報導。至於245％這個數字是怎麼來的，應該去問美方。中方此前已經強調，美方對華輪番加徵畸高關稅已經淪為數字遊戲，在經濟上已無實際意義，只會更加曝露出美方將關稅工具化、武器化，搞霸凌脅迫的伎倆。

該發言人續稱，關稅戰、貿易戰沒有贏家，中方不願打，但也不怕打。「如果美方繼續玩弄關稅數字遊戲，中方將不予理會。倘若美方執意繼續實質性侵害中方權益，中方將堅決反制，奉陪到底。」

前一日，中國外交部發言人林劍表示，關稅戰、貿易戰沒有贏家，中方不願打，但也絕不怕打。林劍也表示，美方若想透過對話談判解決問題，「就應該停止極限施壓那一套」。他指，具體稅率的數字，可以問問美方。中方已多次闡明在關稅問題上的嚴正立場，這場關稅戰是美方發起的，中方採取必要的反制措施，是為了維護自身的正當權益和國際公平正義，完全合理合法。關稅戰、貿易戰沒有贏家，中方不願打，但也絕不怕打。

據了解，美國白宮網站於15日發布的一份針對232條款的相關事實清單（fact sheet）中提到，「中國現在面臨著對進口到美國的產品徵收最高可達245%的關稅（up to a 245% tariff）」。