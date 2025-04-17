「美國什麼也沒付出」 中媒批白宮向全世界徵「空氣稅」

中國國家主席習近平(左)。（中新社）

在白宮 發布「中國面臨對進口到美國產品徵收最高可達245%的關稅 」消息後，中國官媒再度砲轟美國行徑。新華社旗下公眾號「牛彈琴」批評美國正向全世界攤派「空氣稅」，稱這不是談判，是訛詐、是霸凌。中國日報也社論表態，稱川普 頻繁聲稱美國被「敲竹槓」是欺騙美國公眾，美國需要停止抱怨，看清楚「入不敷出」的問題。

牛彈琴指出，美國領導人在社交媒體上動動嘴、放放炮，措辭狠辣讓世界震驚。於是，一些沉不住氣的國家，趕緊打電話、協商、示弱給好處。而美國什麼也沒付出，硬是將霸凌霸道變成了自己的談判籌碼，「讓一些國家被割韭菜後還慶幸，幸好不是25%、50%」。

但市場，有時是不受控制的。一看到股市暴跌、債市動盪形勢不對，美國政府趕緊將關稅暫緩90天，並振振有詞的稱「這是我看到你們不報復，我主動退讓…我們繼續談」。

面對美國割韭菜，妥協退讓沒有出路，牛彈琴提出三點建議：要沉住氣、全世界要團結、別想著獨善其身。

牛彈琴說，在美國「空氣稅」攻勢下，不少國家陷入了某種囚徒困境：一方面很不滿美國的敲詐，認為美國太霸道太無理；另一方面自以為主動示弱，美國就會對自己高抬貴手。以美國盟國為例，加拿大首先被美國插上兩刀，所以，加拿大的反擊也最決絕。

對於美國的「空氣稅」，各國反應不同，不是每個國家都能像中國一樣挺身而出。用中國商務部發言人的話說，中方已經采取的反制措施，是為了維護自身主權安全發展利益，維護正常的國際貿易秩序，完全是正當之舉。

牛彈琴強調，「如果以為訛詐就能讓中國就範，美國政客還是洗洗睡吧」。

另據衛報報導，中美兩國以牙還牙式調高關稅似乎已暫停，但衝突毫無緩和跡象。

白宮15日發布最新聲明指出，中方將面臨高達245%的關稅。不過，根據美媒報導，245%稅率係針對部分品項，而非是全面關稅。

中國英文官媒「中國日報」（China Daily）15日發表社論稱，川普頻繁聲稱美國被「敲竹槓」是「欺騙美國公眾」。

該篇社論表示，「美國沒有被任何人敲竹槓」，「問題在於美國幾十年來一直入不敷出，消費超過生產，外包了製造業，並且借錢以維持高於其生產力應得的生活水準」。