關稅戰搶出貨／中首季GDP年增5.4％ 優預期卻提前放緩
在關稅戰僵持的局面下，中國國家統計局昨日公布數據顯示，第一季GDP增速為5.4%，與去年第四季持平，並優於市場預估的5.1%至5.3%區間。對此學者分析指出，這是受關稅戰陰影下「急出貨」影響，美國關稅戰的衝擊會到第三季才發酵。
中國公布的數據指出，第一季GDP人民幣31.8兆元（約4.35美元），年增5.4%，高於市場預期。今年3月中國的政府工作報告設定全年GDP增長目標為5%左右。
中經院第一研究所助研究員王國臣昨日表示，受美中關稅戰陰影下，工廠搶在美國最新關稅生效前緊急出貨，以及去年起消費復甦等影響，拉動中國今年第一季GDP年增率達5.4%，這也印證中國海關總署日前公布的3月出口以美元計年增12.4%，創近五個月來最快增速。
王國臣進一步指出，中國今年全年經濟走勢將是「前高後低」，所以預估第二季GDP達5%，「美國總統川普對中國課徵高關稅政策，會到第三季才發酵，因此中國第三季GDP可能會比較慘」。
路透分析，中國第一季經濟成長超出預期，受到穩健的消費和工業產出的支撐，盡管政策制定者正準備應對美國關稅的影響，但美國關稅對中國構成了幾十年來最大的風險。經濟學人智庫高級經濟學家徐天辰表示，如此的成長速度是「一個非常好的開端」，而鑑於美國關稅帶來的額外壓力，需要「採取有力且及時的政策應對」。
不過，自由亞洲電台報導，經濟學者司令表示，經濟表現有好轉，在關稅戰開打後已是過去式。他說，中國官方的數據已透露，經濟表現早在第一季度已受到關稅戰的影響。
司令說：「國內生產總值同比來講增長5.4%，但環比增長是1.2%。按理說第1季度應該不太受這個關稅的影響，但很蹊蹺的就是在第1季度有這個(國內生產總值)差異，我們簡單的來理解就是中國國內生產總值是提前放緩了，在第1季度末期就已經拉開了整個中國2025年全年經濟以進出口為代表的各項經濟指標全面惡化的這個序幕。」
美國南卡羅萊納大學艾肯商學院教授謝田則表示，美國短時間內不斷對中國貨品加徵關稅，已打擊中國的經濟狀況。
謝田說：「進入4月份只是第一個星期，運輸量和貿易量下滑已經掩蓋不住。白宮剛剛發布川普引用經濟安全法律，現在對中國的關稅已經到達245(%)。所以下一步中國的整個出口和經濟都會受到巨大的打擊，我相信在整個4月份會有一個大幅度的下滑。中共現在愈是吹牛，說失業率很低，(數據)愈是好看，很快就會被事實打臉。再編造數字上也很難圓謊，因為它這個缺口(貿易額)確實會非常、非常大。」
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