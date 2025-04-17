關稅戰搶出貨／中首季GDP年增5.4％ 優預期卻提前放緩

中國國家統計局16日發布的數據顯示，一季度國內生產總值（GDP）31兆8758億元，同比增長5.4%。圖為工人在哈電集團哈爾濱電機廠有限責任公司生產車間進行抽水蓄能機組組件的生產作業。（新華社）

在關稅 戰僵持的局面下，中國國家統計局昨日公布數據顯示，第一季GDP增速為5.4%，與去年第四季持平，並優於市場預估的5.1%至5.3%區間。對此學者分析指出，這是受關稅戰陰影下「急出貨」影響，美國關稅戰的衝擊會到第三季才發酵。

中國公布的數據指出，第一季GDP人民幣31.8兆元（約4.35美元），年增5.4%，高於市場預期。今年3月中國的政府工作報告設定全年GDP增長目標為5%左右。

中經院第一研究所助研究員王國臣昨日表示，受美中關稅戰陰影下，工廠搶在美國最新關稅生效前緊急出貨，以及去年起消費復甦等影響，拉動中國今年第一季GDP年增率達5.4%，這也印證中國海關總署日前公布的3月出口以美元計年增12.4%，創近五個月來最快增速。

王國臣進一步指出，中國今年全年經濟走勢將是「前高後低」，所以預估第二季GDP達5%，「美國總統川普 對中國課徵高關稅政策，會到第三季才發酵，因此中國第三季GDP可能會比較慘」。

路透分析，中國第一季經濟成長超出預期，受到穩健的消費和工業產出的支撐，盡管政策制定者正準備應對美國關稅的影響，但美國關稅對中國構成了幾十年來最大的風險。經濟學人智庫高級經濟學家徐天辰表示，如此的成長速度是「一個非常好的開端」，而鑑於美國關稅帶來的額外壓力，需要「採取有力且及時的政策應對」。

不過，自由亞洲電台報導，經濟學者司令表示，經濟表現有好轉，在關稅戰開打後已是過去式。他說，中國官方的數據已透露，經濟表現早在第一季度已受到關稅戰的影響。

司令說：「國內生產總值同比來講增長5.4%，但環比增長是1.2%。按理說第1季度應該不太受這個關稅的影響，但很蹊蹺的就是在第1季度有這個(國內生產總值)差異，我們簡單的來理解就是中國國內生產總值是提前放緩了，在第1季度末期就已經拉開了整個中國2025年全年經濟以進出口為代表的各項經濟指標全面惡化的這個序幕。」

美國南卡羅萊納大學艾肯商學院教授謝田則表示，美國短時間內不斷對中國貨品加徵關稅，已打擊中國的經濟狀況。

謝田說：「進入4月份只是第一個星期，運輸量和貿易量下滑已經掩蓋不住。白宮 剛剛發布川普引用經濟安全法律，現在對中國的關稅已經到達245(%)。所以下一步中國的整個出口和經濟都會受到巨大的打擊，我相信在整個4月份會有一個大幅度的下滑。中共現在愈是吹牛，說失業率很低，(數據)愈是好看，很快就會被事實打臉。再編造數字上也很難圓謊，因為它這個缺口(貿易額)確實會非常、非常大。」