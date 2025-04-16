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習近平訪柬前投書柬媒 倡兩國合作「重拳打擊電信詐騙」

記者謝守真／即時報導
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中國國家主席習近平在訪問完馬來西亞後，預計將前往柬埔寨。他在柬國媒體發表署名文章指，中柬雙方要堅決反對外部勢力干涉內政、挑撥離間、破壞中柬友好，並呼籲共同維護多邊貿易體制。（美聯社）
中國國家主席習近平在訪問完馬來西亞後，預計將前往柬埔寨。他在柬國媒體發表署名文章指，中柬雙方要堅決反對外部勢力干涉內政、挑撥離間、破壞中柬友好，並呼籲共同維護多邊貿易體制。（美聯社）

中國國家主席習近平在結束馬來西亞行程後，將於17日前往柬埔寨進行國事訪問。在到訪之前，習近平於柬國媒體《高棉時報》、《柬華日報》和「新鮮新聞」網站發表署名文章強調，中柬雙方要堅決反對外部勢力干涉內政、挑撥離間、破壞中柬友好，並呼籲共同維護多邊貿易體制。文章中他也點出，雙方要合作「重拳打擊電信網絡詐騙等犯罪活動，為兩國發展營造安全環境。」

習近平在柬媒發表題為《雙向奔赴、相互成就 推動新時代中柬命運共同體建設行穩致遠》的文章指出，這是時隔9年再次造訪柬埔寨，期待這次訪問引領中柬命運共同體建設取得更大進展。

同時，由於習近平訪柬時間，適逢柬埔寨新年假日（14至16日）後，習近平在文中指，向「兄弟的柬埔寨人民致以最美好的新年祝福」，並稱兩國要順應歷史潮流，落實全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議的先行者和示範者，推動新時代中柬命運共同體建設行穩致遠。

習提到，要深化更高水平政治互信，保持高層密切交往，「雙方要加強外交、國防等戰略溝通，堅決反對外部勢力干涉內政、挑撥離間、破壞中柬友好，共同維護政治安全。」

習近平並稱，共同維護多邊貿易體制，推動產業鏈供應鏈合作，加強先進製造、綠色發展、數字經濟等領域合作；要築牢更高層次安全保障，加強反干涉、反分裂、防範抵禦顏色革命交流合作，深化聯演聯訓、共建「一帶一路」項目安保、應急管理等合作，重拳打擊電信網路詐騙等犯罪活動，為兩國發展營造安全環境。堅持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，積極推進安全理念對接，共同促進地區和世界和平安寧。

習近平強調，共同反對霸權主義、強權政治、陣營對抗，捍衛兩國和發展中國家共同利益，倡導平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化，致力於維護世界和平穩定和國際公平正義，共同抵制保護主義，維護開放合作的國際環境。

習近平還說，中國將繼續堅持親誠惠容理念和與鄰為善、以鄰為伴方針，深化同周邊國家友好合作，讓中國式現代化成果更多惠及周邊，共同維護地區和平穩定，攜手推進亞洲現代化進程。

此外，中國駐柬埔寨大使汪文斌，於中共中央機關報《人民日報》撰文稱，習近平將在柬埔寨傳統新年之際對柬進行國事訪問，「這是給柬埔寨朋友最好的新年祝福，必將成為中柬關係發展史上新的里程碑，推動中柬命運共同體建設再上新台階，讓兩國友好合作結出更加豐碩的成果。」

談及中柬關係，汪文斌說，要以誠相交，做肝膽相照的真朋友，以義相合，做休戚與共的同行者，互利互惠做共同發展的好夥伴，以文相融，做相知相親的一家人。

習近平

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