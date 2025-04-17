廣交會不火？ 失去美訂單的中企：太艱難、生死攸關

廣交會上，機器人吸引採購商諮詢。(中新社)

廣交會15日在廣州開幕，這是美國宣布對中國加徵「對等關稅 」後，中國首次舉辦的大型出口展會，現場人潮洶湧。雖各國採購商「用腳投票」為中國供應商打了強心針，但關稅陰影仍讓他們難掩憂慮。外媒採訪到多位中國業主，紛哀嘆失去美國訂單讓他們的產品只能堆放在倉庫，「這實在太艱難了」。

BBC中文網報導，由於關稅的影響，中國製造的食物攪拌機或吸塵器等產品價格大幅上升，對多數美國公司而言，這樣的成本已經太高，難以轉嫁給消費者身上。當前，全球兩大經濟體陷入僵局，原本應該運往美國家庭的中國商品，如今只能堆積在工廠的地板上。

「川普 是個瘋子。」來自浙江小型企業的徐雄偉說道，他有400位員工，但正被自己公司生產的驅蚊產品包圍著——這些產品曾經是美國沃爾瑪 （Walmart）超市裡的熱賣商品。

銷售雪糕機的艾美來自廣東賽凌貿易集團，她主要買家都在美國，包括沃爾瑪。「我們已經停止生產了，」她說，「現在所有產品都堆在倉庫裡。」

報導指出，盡管相較其他國家，中國或許有更強的條件去抵禦這場經濟風暴，但現實情況是，中國的經濟仍然依賴出口。去年，出口為中國經濟增長貢獻了一半左右的力量。

針對中國，川普將「對等關稅」不斷加碼，包括之前因芬太尼問題而徵收20%關稅。中國緊隨其後， 將對美國進口關稅提高到125%，並說如果美方繼續關稅數字遊戲，中方將不予理會。

路透報導，來自深圳的醫療儀器製造商行銷經理李小姐說，自美方宣布加徵關稅後，「我們60%至70%的生意都來自美國客戶，現在美國訂單已經消失了，這是生死攸關」。她坦言，公司短期內無法找到替代市場，不排除削減工時甚至裁員。

雖然超20萬名境外採購商、3.1萬企業參加廣交會，但社交平台小紅書仍掀起「廣交會不火」話題，不少中國供應商仍在觀望局勢，「忍痛割肉、割愛」恐怕是免不了。

為美國一家女性快消服裝品牌供應商品的張女士說，今年的服裝生意非常難做，外貿內銷兩個市場環境都不算好。她不想失去美國的客戶，因為美國商人在接收貨物這件事上非常乾脆，「美國的訂單打錢快、省事、利潤高」。