我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Nvidia H20晶片才剛被管制 黃仁勳今抵北京訪問

川普稱哈佛是個「笑話」不滿足要求 將喪失國際生招收權

「賣完這批中國貨就斷貨」 美老闆哭了：非陣痛是猝死

中國新聞組／北京17日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國企業主泣訴，賣完這批中國貨就斷貨，無力支付工資、租金、貸款。（取材自每日經濟新聞）
美國企業主泣訴，賣完這批中國貨就斷貨，無力支付工資、租金、貸款。（取材自每日經濟新聞）

中國官媒報導，美國川普政府的所謂「對等關稅」政策導致很多依賴中國製造的美國中小企業陷入絕境。美國嬰幼兒產品企業主貝瑟·貝耐克稱，她的產品從中國進口，但由於新關稅政策導致稅費飆升，她的企業不久將出現斷貨危機。貝耐克表示，對許多本土小企業來說，加徵關稅的政策帶來的「不是陣痛，而是猝死」。

央視新聞報導，貝耐克說：「我們一直在中國生產，我們的產品已經完成備貨，準備發運。當宣布增加關稅後，我們需要支付的金額從3萬美元(約21.9萬人民幣)，飆升至23萬美元。

「目前這批貨售完後，我們將無貨可賣，這意味著我們的收入徹底斷流，我將無力支付員工工資，無力支付租金，更無力償還貸款。」貝耐克說，「前幾天，我坐在廚房地板上哭泣，兒子走過來做到我身旁（安慰我），我們還需要履行訂單。」

報導指出，愈來愈多的工人開始擔心自己的生計，他們每天都緊盯新聞，擔憂會受到美國政府關稅政策的負面影響，丟掉工作。

報導說，美國前財政部長葉倫14日接受媒體採訪時表示，川普總統的關稅政策如同「自殘」，通過加徵關稅讓製造業回流美國的想法是「白日做夢」。在她看來，川普就像是掄著一把大錘，不僅猛敲美國的盟友，更是在爆錘美國經濟。

據報導，貿易數據平台Vizion提供的數據顯示，4月的第一周，前往美國的集裝箱預訂量相比前一周大幅下降67%，從美國出發的集裝箱預訂量下降40%。

報導指出，位於加州南部的長灘港是全美最大的集裝箱港口之一，該港口首席執行官馬科爾德羅表示，如果關稅政策繼續按照計畫執行，2025年下半年長灘港的吞吐量將減少20%，關稅政策將會引發失業率上升、消費者支出減少，他對美國未來經濟前景感到擔憂。

關稅 川普 加州

上一則

又見「海歸」 34歲麻省理工明星科學家王江濤加盟北大

下一則

廣交會不火？ 失去美訂單的中企：太艱難、生死攸關

延伸閱讀

川普猛藥關稅 唯司法能踩剎車

川普猛藥關稅 唯司法能踩剎車
川普2.0將滿三月 反智霸道不裝了

川普2.0將滿三月 反智霸道不裝了
川普政府錯誤遣返移民 白宮稱合法：若回美國會再遣返

川普政府錯誤遣返移民 白宮稱合法：若回美國會再遣返
債市不只是川普關稅政策軟肋 還影響他這項大計畫

債市不只是川普關稅政策軟肋 還影響他這項大計畫

熱門新聞

男女全裸在街頭進行性行為。（取材自微信）

中六旬翁和35歲女友泰國街頭脫光「野戰」 被逮還不服氣

2025-04-12 08:30
「嫂子揉麵」視頻。（視頻截圖）

「嫂子揉麵」全網瘋傳 網民：這是揉麵還是勾引我？

2025-04-12 09:30
唐男懷疑女兒和兒子都不是自己親生的。（視頻截圖）

湘男疑女兒非親生想驗DNA 妻回「90%是你的」 結局很意外

2025-04-10 10:30
彭博資訊引述知情消息，中國希望在與美貿易談判前，川普政府需先採取一系列行動，展現尊重。(路透)

川普想通話談判？彭博曝北京開談判條件：先做到這3件事再說

2025-04-16 20:43
特首梁振英的二女兒梁齊昕。（取材自臉書）

香港前特首梁振英女兒梁齊昕33歲猝逝 曾扮鬼街頭鬧事

2025-04-08 20:14
中國老牌跨境B2B平台「敦煌網」在美暴紅。(取材自官網)

美民眾大量下載 關稅戰帶火這款中國購物App

2025-04-15 21:11

超人氣

更多 >
川普想通話談判？彭博曝北京開談判條件：先做到這3件事再說

川普想通話談判？彭博曝北京開談判條件：先做到這3件事再說
Trader Joe's迷你托特包 一套8件轉賣價竟達百萬元

Trader Joe's迷你托特包 一套8件轉賣價竟達百萬元
消費者趕在關稅上路前大買這樣商品…3月零售銷售勁揚

消費者趕在關稅上路前大買這樣商品…3月零售銷售勁揚
大學讀什麼最「划算」？5專業不怕被AI搶飯碗

大學讀什麼最「划算」？5專業不怕被AI搶飯碗
走線客來美兩年 紐約娶妻生子、月薪最高逾1萬元

走線客來美兩年 紐約娶妻生子、月薪最高逾1萬元