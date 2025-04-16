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「盼換囚回祖國」烏克蘭2中國戰俘現身 親曝參戰始末

中國新聞組／北京16日電
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中國籍戰俘張仁博(左)和王廣軍(右)在烏克蘭記者會上現身。(歐新社)
中國籍戰俘張仁博(左)和王廣軍(右)在烏克蘭記者會上現身。(歐新社)

俄烏戰爭持續3年未停，烏克蘭總統則倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）早前透露至少有155名中國人為俄軍作戰，還指烏軍在前線俘虜2名中國籍士兵。烏克蘭當局14日召開記者會，兩名中國籍戰俘在武裝人員看守下向在場媒體表示，他們希望換囚，「我們都想回到中國」，同時呼籲其他中國人不要參戰。

綜合外媒報導，記者會上，兩名身穿迷彩制服的中國籍男子雙手上銬，被押解進入基輔一間媒體中心，一旁有武裝烏克蘭士兵看守，看不出來兩人是否依照自己的自由意願發言。

兩人以中文表示，他們透過線上廣告加入俄軍後，在烏東頓內次克（Donetsk）作戰時遭俘虜。

其中26歲的張仁博（Zhang Renbo，音譯）說：「我們都想回到中國，回到我們的祖國。我們希望中國政府能夠提供幫助：即在烏克蘭和俄羅斯之間進行一次（囚犯）交換，我們會回到中國。」

33歲的王廣軍（Wang Guangjun，音譯）表示：「我要對想加入烏克蘭戰爭的同胞說，不要參與這場戰爭。」他指控俄羅斯在俄軍實力和烏克蘭弱點方面說謊，「一旦真正參戰，當作戰時刻到來，就會發現什麼都是謊言。」

烏克蘭國家安全局表示，這兩名中國籍男子稱，他們與俄羅斯國防部簽訂了合同，誘惑他們的是一次性巨額現金獎勵和隨後每月20萬至25萬盧布的付款。二人聲稱通過不同方式加入俄軍，並受到基本軍事訓練，但在為俄作戰的全程語言不通且未有翻譯，僅依靠手機上的翻譯應用程式與手勢交流。

兩人透露俄軍對待外國僱傭兵態度嚴酷，在軍事訓練期間無可能逃跑，「就連如廁都有俄兵持槍跟隨」，並且居住地方無食水與電，「有一次工作到淩晨4點才有一點生食米作為食物」。

烏克蘭國家安全局稱，這二人在被俘後被送往離前線更遠的安全地點，然後被送往基輔，「在那裡，他們被關押在條件良好的地方，並受到很好的對待」。

北京方面，中國外交部發言人林劍15日回應稱：「中方正在核實有關情況和信息……。我們敦促有關方面準確理解中方的客觀、公正立場，切勿進行政治操弄和炒作」。

中國籍戰俘張仁博(左)和王廣軍(右)在烏克蘭記者會上現身。(歐新社)
中國籍戰俘張仁博(左)和王廣軍(右)在烏克蘭記者會上現身。(歐新社)

烏克蘭 俄羅斯 國防部

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