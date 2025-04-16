我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不只145% 白宮最新聲明：對中國關稅增至245%

Nvidia晶片已降規 為何還難逃美國管制？

「產能過剩的挑戰」紐時：中國貨湧向歐洲 恐釀經濟災難

中國新聞組／北京16日電

川普政府提高關稅後，歐洲擔憂中國大量出口商品將轉向歐盟市場，衝擊本土產業。紐時以「中國可能給歐洲帶來一場經濟災難」為題，將歐洲各國對中國立場不一的立場列出；歐盟表態將密切監控中國進口商品，西班牙與英國領袖呼籲加強接觸以吸引投資，德國則擔心中國報復性關稅，這些領導人在妥協和對抗之間維持平衡，避免成為貿戰附帶犧牲品。

紐約時報中文網報導，中國生產了大量獲補貼、價格偏低的商品，如電動汽車、電子產品、玩具、鋼材等，多流向美國市場；但川普的高關稅政策讓這些商品面臨壁壘，外界擔心會轉向歐洲，衝擊法國、德國、義大利等國工業。美國學者指出，「產能過剩的挑戰由來已久，但現在終於擺在了歐洲各國政府面前」。

歐盟委員會主席范德賴恩對美國關稅的「間接影響」提出了警告，並誓言密切關注中國商品的流動，但她也承諾與中國進行「建設性的接觸」。一個新的特別工作組將對進口商品實施監測，看是否存在傾銷跡象。她稱「我們不能吸收全球的產能過剩，也不會接受在我們的市場上出現傾銷行為」。

她向中國和美國都發出了強硬而有分寸的信息，專家認為可能是歐洲避免經濟災難的最佳機會。但這一高風險時刻正在考驗歐洲大陸的團結。

報導指出，西班牙首相桑切斯上周前往北京與習近平主席會面，他敦促加強與中國的接觸，以對沖美國的關稅。他與中國領導人握手的畫面生動地展現了他示好的姿態。

去年，德國反對歐盟提高電動汽車關稅，擔心中國會增加對德國汽車行業的關稅。英國首相施凱爾則呼籲與中國建立「一致、持久、尊重」的關係，他正在努力推動英國低迷的經濟復甦。

但貿易專家說，歐洲和中國之間的經濟關係植根於一個存在了數十年的現實：由於監管負擔和共產黨對中國公司的支持，中國市場實際上對許多歐洲公司是關閉的。2023年，歐洲對中國的貿易逆差接近3320億美元（2920億歐元），歐盟仍將中國視為「系統性對手」。

關稅 歐盟 德國

上一則

美學者曝中國「3招抗美」：拉攏盟友 打擊美痛點

下一則

「盼換囚回祖國」烏克蘭2中國戰俘現身 親曝參戰始末

延伸閱讀

若談判破局 歐盟擬向美科技巨擘課稅 衝擊Meta、Alphabet

若談判破局 歐盟擬向美科技巨擘課稅 衝擊Meta、Alphabet
若與川普談判失敗 歐盟：將向美科技巨頭徵稅

若與川普談判失敗 歐盟：將向美科技巨頭徵稅
宣布反擊才1天 歐盟反制美關稅措施也延後90天

宣布反擊才1天 歐盟反制美關稅措施也延後90天
中「抱團」抗美第一步 李強通話范德賴恩 邀歐盟當隊友

中「抱團」抗美第一步 李強通話范德賴恩 邀歐盟當隊友

熱門新聞

男女全裸在街頭進行性行為。（取材自微信）

中六旬翁和35歲女友泰國街頭脫光「野戰」 被逮還不服氣

2025-04-12 08:30
特首梁振英的二女兒梁齊昕。（取材自臉書）

香港前特首梁振英女兒梁齊昕33歲猝逝 曾扮鬼街頭鬧事

2025-04-08 20:14
「嫂子揉麵」視頻。（視頻截圖）

「嫂子揉麵」全網瘋傳 網民：這是揉麵還是勾引我？

2025-04-12 09:30
唐男懷疑女兒和兒子都不是自己親生的。（視頻截圖）

湘男疑女兒非親生想驗DNA 妻回「90%是你的」 結局很意外

2025-04-10 10:30
前NBA球星馬布里（右）與汪妤凌已在美國結婚。（取材自微博）

前NBA球星馬布里娶「好聲音」歌手 樂喊：我是中國女婿

2025-04-08 02:19
中國桌球館加收美國顧客104%服務費（左）；武漢張記燒烤牛雜館告示（右）。(取材自微博)

反擊關稅？蹭熱度？中國店家紛稱「加收美國顧客104%服務費」

2025-04-10 19:32

超人氣

更多 >
川普批中一再食言 對美農民「殘忍」、不遵守波音協議

川普批中一再食言 對美農民「殘忍」、不遵守波音協議
樂高集團投資公司副董事長 瑞士滑雪意外身亡

樂高集團投資公司副董事長 瑞士滑雪意外身亡
改革白卡的道德理由？身體健全成年人有六成無業

改革白卡的道德理由？身體健全成年人有六成無業
芝華超停車場傳暴力攻擊 華女追打86歲華翁生命垂危

芝華超停車場傳暴力攻擊 華女追打86歲華翁生命垂危
疫情6年大洗牌 灣區最搶手職業竟是這三種

疫情6年大洗牌 灣區最搶手職業竟是這三種