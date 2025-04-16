控網攻亞冬運、華為「行為惡劣」 中國高調通緝3美特工

哈爾濱市公安局公開懸賞，通緝3名美國國家安全局特工。(取材自人民日報微博)

在中美因關稅戰而關係緊張之際，哈爾濱市公安局昨高調指控三名美國家安全局（NSA）特定入侵行動辦公室的特工，曾對中國2月舉辦的亞冬運進行網攻，並公開三人全名懸賞通緝。中國外交部昨批評此案性質惡劣，已向美方表達關切，敦促美方停止對中方實施網路攻擊。

中共總書記習近平上任後高舉國安大旗，昨日是中國「全民國家安全教育日」，黑龍江省哈爾濱市公安局發布「關於對三名美國網攻竊密人員的懸賞通告」，點名三名美國特工，參與針對哈爾濱亞冬運賽事訊息系統，及黑龍江省內關鍵訊息基礎設施的網路攻擊。

在4月15日下午例行記者會上，外交部發言人林劍針對媒體問及「懸賞通緝3美國特工」一事指出，注意到有關報導。此前，中方已多次闡述立場。林劍續稱，在第九屆亞冬會期間，美國政府針對賽事信息系統和黑龍江省內關鍵信息基礎設施開展網絡攻擊，對中國關鍵信息基礎設施、國防、金融、社會、生產以及公民個人信息安全造成嚴重危害，性質十分惡劣。中方譴責美國政府的上述惡意網絡行為。

調查發現，NSA賽前攻擊行為主要集中在亞冬會註冊系統、抵離管理系統、競賽報名系統等重要信息系統，這些系統用於賽前開展相關工作，保存有大量賽事相關人員身分敏感信息。從2月3日第一場冰球比賽開始，NSA網路攻擊達到高峰，此時攻擊重點方向為賽事信息發布系統（包括API接口）、抵離管理系統等，此類系統為賽事過程保障的重要信息系統。

進一步調查發現，該三名特工曾多次對中國關鍵信息基礎設施實施網路攻擊，並參與對中國科技巨頭華為公司等企業的網路攻擊活動。

被哈爾濱市公安局通緝的三名犯罪嫌疑人隸屬於美國國家安全局（NSA），分別為凱瑟琳·威爾遜（Katheryn A. Wilson）、羅伯特·思內爾（Robert J. Snelling）、斯蒂芬·約翰遜（Stephen W. Johnson）。

中國官媒環球時報引述指控，美國加州大學 、維吉尼亞 理工大學也參與本次網攻，並透露美國安局鎖定了能源、交通、水利、通信、國防科研院校等領域。

公開信息顯示：加州大學自2015年起就被NSA和國土安全部指定為網路防禦教育領域的學術卓越中心。維吉尼亞理工大學是美國6所高級軍事院校之一，曾在2021年接受NSA資助，用於加強網路攻防的隊伍建設。

技術團隊還發現，亞冬會期間NSA向黑龍江省內多個基於微軟 Windows操作系統的特定設備發送未知加密字節，疑為喚醒、激活微軟Windows操作系統提前預留的特定後門。

本月3日，中國國家計算機病毒應急處理中心旗下實驗室曾發布報告稱，哈爾濱亞冬運成為網路駭客攻擊目標，在1月26日至2月14日期間，賽事系統遭境外網路攻擊超過27萬次，其中超過六成的攻擊來自美國。黑龍江省的訊息基礎設施更遭遇5000萬次攻擊，源頭同樣指向美國。

15日適逢中國第十個「全民國家安全教育日」，北京除就今年2月舉行的哈爾濱亞洲冬季運動會指控美國特工曾在期間對亞冬運發動網路攻擊外，還相繼發布最新「國安重磅案例」，並釋出「金猴降妖（4．15特別篇）」的影片。