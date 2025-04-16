關稅戰來襲 中國台辦批賴政府「跪美賣台」籲兩岸同心

中國國台辦發言人朱鳳蓮16日主持例行記者會，她喊話兩岸同心，攜手應對外部風險挑戰。（記者陳政錄／攝影）

面對美國總統川普挑起關稅 戰，中國國台辦發言人朱鳳蓮16日在例行記者會上，抨擊民進黨 與賴總統的因應措施，認為是「跪美賣台」，強調只要兩岸和平、同胞一心，就能共同壯大中華民族經濟，共同抵禦外部風險。朱鳳蓮還對我防中企「洗產地」稱，中國有足夠能打擊謀「獨」挑釁和外部干涉。

朱鳳蓮16日舉行國台辦例行記者會，在前2個提問介紹了近期兩岸交流情況後，自第3個提問開始，回應有關貿易關稅戰的議題，抨擊我方的因應措施。

她首先說，面對美國濫施關稅，中國第一時間堅決實施必要的反制措施，「我注意到，島內（指台灣）輿論、網友紛紛點讚中國在應對中所展現的骨氣、底氣。」

朱鳳蓮接著抨擊，賴清德 當局為了謀「獨」，主動出賣台灣核心優勢產業，換來的卻是美國對台課徵高關稅，讓其著意編造的美台關係假象破滅，「棋子」變「棄子」。

她又說，「賴當局」不顧民眾利益和產業發展前景，提出對美「大採購大投資討好方案」，卑躬屈膝、「打左臉送右臉」，這種「跪美賣台」的行徑，令人不齒。

朱鳳蓮喊話，事實證明，只要兩岸和平、同胞一心，就能共同壯大中華民族經濟，共同抵御外部風險，共同創造讓兩岸中國人揚眉吐氣的民族復興偉業。

朱鳳蓮也回應海基會副董事長羅文嘉形容，中國經濟像一潭死水，及台商大減等說法。她列舉多項數據，表示儘管遭遇外部諸多挑戰，但中國經濟韌性強、潛力大、底氣足；另，今年1至2月，兩岸貿易額達人民幣3103.4億元，年增長10%，中國實際使用台資7.1億美元，年增長83.7%，新設台商投資企業921家，愈來愈多台商台胞用實際行動證明了「脫鉤斷鏈」不得人心、融合發展才是出路。

因此，對台研擬防止中企「洗產地」，檢討調整新台幣2000元以下小額包裹免稅優惠措施，朱鳳蓮再喊話，「兩岸企業都是中國的企業，兩岸經濟同屬中華民族經濟」，美國濫施關稅，挑動全球範圍貿易戰，威脅的是兩岸經濟發展和民生福祉，兩岸同胞應攜手應對外部風險挑戰，堅定維護正當發展權益和中華民族利益。

她稱，民進黨不僅對美卑躬屈膝，還加緊推動兩岸「脫鉤斷鏈」，中國有堅定的信心、堅強的意志和足夠的能力反制任何經濟霸凌行徑，打擊謀「獨」挑釁和外部干涉。

朱鳳蓮還就台積電、聯華電子和美企的合作，再次抨擊賴清德是「賣台專業戶」，認為台積電成為民進黨「倚美謀獨」的投名狀，如果放任民進黨當局在「賣台」、「毀台」的邪路上走下去，台灣產業界和民眾失去的不僅是眼前的工作，還將失去未來的發展機會。