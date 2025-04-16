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不只145% 白宮最新聲明：對中國關稅增至245%

Nvidia晶片已降規 為何還難逃美國管制？

趁貿戰入貨 廣交會首日 逾6萬外商趁貿易戰搶購中國製造

中國新聞組／北京16日電
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廣交會新能源汽車及智慧出行展區人氣旺。(中新社)
廣交會新能源汽車及智慧出行展區人氣旺。(中新社)

第137屆中國進出口商品交易會（廣交會）15日廣州登場，全球215個國家和地區超過20萬名境外採購商參展，首日有6萬4530人線下到會，較去年同期增長8.9%，刷新同期歷史紀錄。籠罩在全球關稅戰陰影下，採購商「用腳投票」搶購中國製造，不少與會者指出，盡管貿易風暴持續，廣交會依然是採購與對華合作的重要平台。

來源：YouTube

文匯報報導，有「中國第一展」之稱的廣交會15日起至5月5日分三期在廣州琶洲展館舉辦；展會聚焦「先進製造」、「品質家居」、「美好生活」三大主題，展覽總面積達52萬平方米，共設55個展區、172個產品專區，參展企業約3.1萬間，其中出口展參展企業首次突破3萬間。

本屆廣交會上，「一帶一路」國家、金磚國家、中東國家的採購商占多數席位。來自埃及的馬小龍在廣東深耕外貿行業20年，專注工業小配件、工廠原材料等客戶較難自主採購的細分領域業務。他表示，本輪關稅衝突有望推動中國工廠以「高質量產品+中端價格」打開新市場，「這就像中國給新興市場客商提供的第二次機會」。

俄羅斯採購商Denis表示，美國加徵的關稅越來越高可能會影響一些工廠的業務，但中俄或許可以通過加強合作來應對這些影響，「歡迎中國的工廠和俄羅斯合作。」

多數參展商、採購商對關稅戰持觀望態度，認為美國總統川普變幻莫測，不宜「跟車太貼」，但普遍相信不會持久，因為製造業不可能短期內回流，而美國在一、兩個月內會出現「中國製造」斷貨或漲價潮，迫使政策調整。

明報報導，總部位於江蘇南京的泉峰控股是一間五金工具製造公司，亞太區銷售負責人嚴曉峰稱未來從美國進口晶片成本會上升，或會考慮國產替代。

南方財經報導指出，本屆廣交會，包括世界500強Caterpillar、Westinghouse，西班牙領先家電品牌Fagor、Taurus，德國百年廚電品牌Berndes等企業也來到現場。

志高空調海外營銷公司總經理廖世興表示，「美國加徵關稅對我們的美國業務造成一定的影響，不過我們也採取一些措施應對。一方面擴大其他市場的開拓，另一方面加大開發國內市場的需求。」

華裕電器集團負責人也說，目前已經暫停對美出貨，因此美國加徵關稅對企業影響較小。「不過我們要考慮的是，會有更多企業轉到歐洲等市場，競爭將變得更激烈，對我們產品的要求將更高」。

華裕電器去年開始建設泰國工廠，預計今年投產，負責人提到，待海外工廠投產，可以負責美國產品的生產，減少美國市場不確定性帶來的影響。

除產業鏈「走出去」，立足國內超大規模市場則是所有企業的共同考慮；正如華裕電器的負責人所說，目前整個行業都在審慎觀望國際貿易形勢，「但我覺得還是要自己還要立足本土市場。」

境外採購商15日在廣交會機電產品展區洽談。(新華社)
境外採購商15日在廣交會機電產品展區洽談。(新華社)

關稅 俄羅斯 一帶一路

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