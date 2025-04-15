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中舉國打貿戰 習近平獲「免罪金牌」 免擔經濟不振之責

中國新聞組／北京15日電
中國國家主席習近平14日訪問越南，被指意在反制美國關稅戰。(中新社)
中國國家主席習近平14日訪問越南，被指意在反制美國關稅戰。(中新社)

美中貿易戰陷入僵局，原本疲弱的中國經濟雪上加霜，但對中國領導人來說，似乎反而找到了轉移民眾不滿的好機會。北京不斷強調「奉陪到底」，並指控美國「單邊霸凌」。專家分析，面對美國貿易戰，中國官民同仇敵愾，也讓習近平有底氣，不必為中國經濟增長乏力承擔責任，對他來說是一張「免罪金牌」。

法廣報導，中國近來身陷房地產危機、青年失業率居高不下、消費不振等困境，川普關稅戰更讓中國經濟雪上加霜，然而美國發動的大規模貿易戰，似乎反而給習近平轉移民眾不滿提供了機會。

哥倫比亞大學教授弗倫奇指出，川普把對中國的關稅提升至145%，很可能最終成為送給習近平的一份「禮物」。他認為，川普的做法分散了中國人對習近平本人的失望，並強化了北京長期以來宣揚的政治體制優越性，以及美國企圖壓制中國崛起的宣傳口徑。

還有專家分析，習近平意識到當前的關稅大戰的結果是雙輸，但他會認為自己比華盛頓更能應付這種局面，因為他們認為中國人可能比美國人更能忍受苦難。

「經濟學人」分析，中國領導人或許認為，美國無法承受川普關稅引發的通貨膨脹和經濟動盪，他們可能不需要「戰鬥到最後」，而只需要戰鬥到美國消費者價格開始上漲或美國人開始失業。華盛頓當局就坐不住了。

分析人士指出，習近平無需顧慮選舉壓力，因此貿易戰給他帶來的處境與川普所面臨的完全不同。紐約時報報導援引佛蒙特州明德學院政治學家趙娜（Jessica Teets）說法，稱貿易戰將使習近平不必為中國經濟增長乏力承擔責任，這對他來說是一張「免罪金牌」。「中國的民眾和商界領袖會將此歸咎於不可控的外部因素。」

在這樣的底氣下，中國中國官媒央視旗下新媒體「玉淵譚天」14日刊出評論文章表示，中方對高關稅「不予理會」不是「不反制」，更不是「示弱」，而是對美方關稅訛詐的洞察和蔑視，並強調倘若美方執意繼續實質性侵害中方利益，中方將堅決反制，奉陪到底。若美方真想對話，得拿出誠意來。

不過，中國領導人能否贏得普通老百姓長期支持，仍然是一個未知數。紐約時報報導表示，習近平正面臨新冠疫情以來對其領導能力的最大考驗，習近平上一次面對如此規模的挑戰是在新冠疫情期間，習最初的反應讓許多中國人感到驕傲，但是到了2022年，當世界上大多數國家都在學習如何與病毒共存，習近平仍「堅持清零不動搖」，繼續實施嚴密封控導致大規模民怨爆發，最後被迫取消清零封控。

中國國家主席習近平14日訪問越南，被指意在反制美國關稅戰。(中新社)
中國國家主席習近平14日訪問越南，被指意在反制美國關稅戰。(中新社)

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