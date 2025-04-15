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「日本30年內八成會大地震」 中使館罕見呼籲置產慎重

記者賴錦宏／綜合報導
中國駐日本大使館提醒在日本的中國公民注意防範地震災害。（取材自央視網）
中國駐日本大使館提醒在日本的中國公民注意防範地震災害。（取材自央視網）

中國駐日本大使館14日提及日本官方公布的大地震風險評估報告，並提醒在日本的中國公民注意防範地震災害。報告強調，日本30年內發生大地震的機率為80%，文中更罕見呼籲有意赴日購置房產的中國公民「慎重選擇」。

日本地震研究委員會1月中旬對海底區域南海海槽（Nankai Trough）的大地震做出新評估，認為30年內發生的概率從去年預測的70%至80%修正為80%。

綜合日本放送協會和共同社報導，據預測，未來30年日本發生南海海槽大地震的概率為80%左右。日本政府工作組的領頭人、名古屋大學名譽教授福和伸夫也在3月底向防災擔當大臣坂井學提交了災害風險評估等的報告。

採用新的計算方法後，海嘯的侵蝕範圍擴大，加之考慮到了未及時避難的情況，災害造成的死亡人數最嚴重時達29.8萬人。

北京駐日本大使館星期一在官網提醒旅日中國公民注意防範地震災害，切實增強防範意識，及時瞭解掌握地震自救知識，適當儲備飲用水、食品、防災急救用品等應急物資。

跟過去幾次中國駐日本大使館在官網發布的注意防範地震災害通知相比，這次的通知中罕見的提到了「建議穩妥安排赴日旅遊、留學」，並呼籲有意在日本購屋置產的中國公民「慎重選擇」。

根據公開資訊顯示，2024年8月與1月，中國駐日本大使館分別針對宮崎縣日向灘海域地震、石川縣能登半島地震發布相關通知，但都未有上述旅遊、留學與購置房產等相關呼籲。

日本 地震 大使館

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