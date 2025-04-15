中官媒喊「以鬥爭精神」打關稅戰 粵蘇民企卻紛停工了

江蘇等地傳出外貿工廠停運裁員。圖為2023年的廣交會。 (路透資料照片)

美國總統川普與中國國家主席習近平在貿易戰上互不讓步，央視發表強硬評論，強調中國正以果斷而有力的反制手段捍衛國家利益，並號召全國「以鬥爭精神」應對這場可能曠日持久的博弈。只是，官方要戰，但民間企業已傳出停工、裁員消息。廣東、江蘇等地的外貿公司表示，他們已經停止向工廠下單進行加工。

連日來，中國外交與商務系統密集發聲，表明北京對美方貿易政策調整的不信任。

央視新聞13日評論指出，中方已以對等幅度堅決反制，果斷有力的措施展示了清醒的戰略認知和持久的戰略定力。評論稱，從對等加徵關稅 到出口管制體系完善，再到發布「關於中美經貿關系若幹問題的中方立場」白皮書，一系列回應舉措“有理有據有節”，體現了中國的戰略智慧。

人民日報則是在12日以「鐘聲」評論文章指控美國是多邊貿易體制的最大破壞者，稱其沉迷於單邊主義、保護主義，並引用世貿組織和聯合國機構的警告，稱美方做法正危及全球供應鏈，威脅最不發達國家的經濟命脈。

自由亞洲電台報導，江蘇蘇州一家科技公司11日發布給供應商的內部通知，宣布因美國關稅影響，導致訂單出貨受損，公司將暫停生產安排。在微信 聊天群流傳的一張截圖顯示，蘇州市一家科技公司決定正式工車間全體工作人員調整休息，勞務派遣工一律全部解除，並要求相關用工單位在2025年4月12日前完成所有交接和離職手續。

在廣東從事外貿工作的汪先生指出，這些貨物在深圳鹽田港滯壓，客戶要求停滯供貨的很多。除非這批貨出口轉內銷，如果不轉內銷，公司的老闆也不知怎麼處理，「工廠產品沒客戶要，工廠肯定要停工」。

廣東一外貿出口公司潘姓員工說，許多外貿公司已將出口市場轉向東南亞 和歐洲，因出口量驟減，許多工廠已停工，員工被放假或裁員。他說，這次關稅戰已讓外貿公司及相關工廠面臨嚴峻生存危機，影響數百萬就業者的生計

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浙江外貿商李女士則表示，有公司貨物在美方宣布加徵145%關稅前已裝船，貨物在航運途中無法調整，新關稅將導致損失，「如果貨已經出港，在航運途中，然而如果是一些價值不是很高的小商品，乾脆就放棄了，因為把關稅加入成本就很貴了，乾脆就不要貨了」。