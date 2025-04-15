我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

教美國人不被關稅傷荷包 中國「工廠直營」影片洗版

再接古裝陸劇 劉亦菲美籍被酸：片酬應課稅125%

中官媒喊「以鬥爭精神」打關稅戰 粵蘇民企卻紛停工了

中國新聞組／北京15日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
江蘇等地傳出外貿工廠停運裁員。圖為2023年的廣交會。 (路透資料照片)
江蘇等地傳出外貿工廠停運裁員。圖為2023年的廣交會。 (路透資料照片)

美國總統川普與中國國家主席習近平在貿易戰上互不讓步，央視發表強硬評論，強調中國正以果斷而有力的反制手段捍衛國家利益，並號召全國「以鬥爭精神」應對這場可能曠日持久的博弈。只是，官方要戰，但民間企業已傳出停工、裁員消息。廣東、江蘇等地的外貿公司表示，他們已經停止向工廠下單進行加工。

連日來，中國外交與商務系統密集發聲，表明北京對美方貿易政策調整的不信任。

央視新聞13日評論指出，中方已以對等幅度堅決反制，果斷有力的措施展示了清醒的戰略認知和持久的戰略定力。評論稱，從對等加徵關稅到出口管制體系完善，再到發布「關於中美經貿關系若幹問題的中方立場」白皮書，一系列回應舉措“有理有據有節”，體現了中國的戰略智慧。

人民日報則是在12日以「鐘聲」評論文章指控美國是多邊貿易體制的最大破壞者，稱其沉迷於單邊主義、保護主義，並引用世貿組織和聯合國機構的警告，稱美方做法正危及全球供應鏈，威脅最不發達國家的經濟命脈。

自由亞洲電台報導，江蘇蘇州一家科技公司11日發布給供應商的內部通知，宣布因美國關稅影響，導致訂單出貨受損，公司將暫停生產安排。在微信聊天群流傳的一張截圖顯示，蘇州市一家科技公司決定正式工車間全體工作人員調整休息，勞務派遣工一律全部解除，並要求相關用工單位在2025年4月12日前完成所有交接和離職手續。

在廣東從事外貿工作的汪先生指出，這些貨物在深圳鹽田港滯壓，客戶要求停滯供貨的很多。除非這批貨出口轉內銷，如果不轉內銷，公司的老闆也不知怎麼處理，「工廠產品沒客戶要，工廠肯定要停工」。

廣東一外貿出口公司潘姓員工說，許多外貿公司已將出口市場轉向東南亞和歐洲，因出口量驟減，許多工廠已停工，員工被放假或裁員。他說，這次關稅戰已讓外貿公司及相關工廠面臨嚴峻生存危機，影響數百萬就業者的生計

浙江外貿商李女士則表示，有公司貨物在美方宣布加徵145%關稅前已裝船，貨物在航運途中無法調整，新關稅將導致損失，「如果貨已經出港，在航運途中，然而如果是一些價值不是很高的小商品，乾脆就放棄了，因為把關稅加入成本就很貴了，乾脆就不要貨了」。

關稅 微信 東南亞

上一則

哪吒汽車爆欠薪4億 經銷商被銀行追債 前CEO張勇在英國

下一則

彭博：李嘉誠43港口買家 由義大利亞彭帝家族集團主導

延伸閱讀

關稅戰發酵 ADM關閉中國貿易業務、上海子企裁員

關稅戰發酵 ADM關閉中國貿易業務、上海子企裁員
川普如意算盤落空 企業面對關稅拆招：另覓低關稅區 美廠自動化

川普如意算盤落空 企業面對關稅拆招：另覓低關稅區 美廠自動化
美國終止墨西哥番茄協定 7月14日起徵收20.91%關稅

美國終止墨西哥番茄協定 7月14日起徵收20.91%關稅
關稅戰陰霾未散 連鎖速食哪些餐點會先漲？

關稅戰陰霾未散 連鎖速食哪些餐點會先漲？

熱門新聞

男女全裸在街頭進行性行為。（取材自微信）

中六旬翁和35歲女友泰國街頭脫光「野戰」 被逮還不服氣

2025-04-12 08:30
美國副總統范斯一句「中國鄉巴佬」，引發中國網友憤怒。(路透)

范斯喊「中國鄉巴佬」 中網友怒：粗魯無知

2025-04-07 21:10
特首梁振英的二女兒梁齊昕。（取材自臉書）

香港前特首梁振英女兒梁齊昕33歲猝逝 曾扮鬼街頭鬧事

2025-04-08 20:14
「嫂子揉麵」視頻。（視頻截圖）

「嫂子揉麵」全網瘋傳 網民：這是揉麵還是勾引我？

2025-04-12 09:30
唐男懷疑女兒和兒子都不是自己親生的。（視頻截圖）

湘男疑女兒非親生想驗DNA 妻回「90%是你的」 結局很意外

2025-04-10 10:30
前NBA球星馬布里（右）與汪妤凌已在美國結婚。（取材自微博）

前NBA球星馬布里娶「好聲音」歌手 樂喊：我是中國女婿

2025-04-08 02:19

超人氣

更多 >
鷹嘴豆新吃法「低卡高蛋白又免開火」 她連吃3天讚不會膩

鷹嘴豆新吃法「低卡高蛋白又免開火」 她連吃3天讚不會膩
紐約州小型飛機墜毀6死 高學歷一家4口罹難

紐約州小型飛機墜毀6死 高學歷一家4口罹難
曾任中國政府代理人 新州華人餐館老闆ICE報到遭逮捕

曾任中國政府代理人 新州華人餐館老闆ICE報到遭逮捕
演「還珠」小燕子被形容是過氣瓊女郎 參加陸綜翻紅

演「還珠」小燕子被形容是過氣瓊女郎 參加陸綜翻紅
加州規模5.2地震 聖地牙哥東北餘震連連

加州規模5.2地震 聖地牙哥東北餘震連連