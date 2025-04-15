俄助攻北京打關稅戰：中國需要多少石油 就輸送多少

俄羅斯外交部副部長安德烈．魯登科表示，中國需要多少石油，俄羅斯就準備向中國輸送多少石油。(取材自參考消息)

美中關稅 戰愈演愈烈之際，俄羅斯 也加強了與中國合作的表態。俄羅斯外交部副部長安德烈‧魯登科（Andrey Rudenko）近日表示，中國需要多少石油 ，俄羅斯就準備向中國輸送多少石油。

自4月2日推出「對等關稅」後，美國政府10日再宣布對中國輸美商品徵收「對等關稅」稅率進一步提高至125%。隨後，北京也宣布採取相應反制措施，對美國所有輸華商品關稅提高至125%。

有專家指出，如果保持目前的關稅稅率，美國對華原油出口或在未來幾個月降為零。隨著中國對美國商品加徵關稅，加工美國原油對中國煉油廠來說將無利可圖。

中國「參考消息」援引塔斯社報導，針對如果美國對中國的石油供應降為零，中國會否購買更多俄羅斯石油的問題，魯登科12日回答：「我認為，中國的行動首先將基於自身的國家利益。如果國家利益要求購買石油，中國當然會這樣做，這是我們中國朋友的選擇。」

俄國官媒俄羅斯日報引述魯登科的話，「他們（中國）需要多少石油，我們就準備為他們供應多少」。

俄羅斯衛星通訊社報導，在世界石油價格和證券市場因川普的關稅措施而普遍下跌的背景下，俄羅斯出口油品種類價格已降至低於2025年聯邦預算所設定的基準價格（每桶69.7美元）。

這些價格也已跌破預算規則中規定的價格門檻，按照該規則，石油帶來的預算收入會被轉入俄羅斯國家財富基金。主要出口油種—烏拉爾原油的價格一度降至每桶47.54美元，而優質油種—俄羅斯混合原油ESPO（Eastern Siberia — Pacific Ocean，東西伯利亞—太平洋輸油管道）的價格則降至每桶53.19美元。