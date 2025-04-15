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俄助攻北京打關稅戰：中國需要多少石油 就輸送多少

記者賴錦宏╱綜合報導
俄羅斯外交部副部長安德烈．魯登科表示，中國需要多少石油，俄羅斯就準備向中國輸送多少石油。(取材自參考消息)
俄羅斯外交部副部長安德烈．魯登科表示，中國需要多少石油，俄羅斯就準備向中國輸送多少石油。(取材自參考消息)

美中關稅戰愈演愈烈之際，俄羅斯也加強了與中國合作的表態。俄羅斯外交部副部長安德烈‧魯登科（Andrey Rudenko）近日表示，中國需要多少石油，俄羅斯就準備向中國輸送多少石油。

自4月2日推出「對等關稅」後，美國政府10日再宣布對中國輸美商品徵收「對等關稅」稅率進一步提高至125%。隨後，北京也宣布採取相應反制措施，對美國所有輸華商品關稅提高至125%。

有專家指出，如果保持目前的關稅稅率，美國對華原油出口或在未來幾個月降為零。隨著中國對美國商品加徵關稅，加工美國原油對中國煉油廠來說將無利可圖。

中國「參考消息」援引塔斯社報導，針對如果美國對中國的石油供應降為零，中國會否購買更多俄羅斯石油的問題，魯登科12日回答：「我認為，中國的行動首先將基於自身的國家利益。如果國家利益要求購買石油，中國當然會這樣做，這是我們中國朋友的選擇。」

俄國官媒俄羅斯日報引述魯登科的話，「他們（中國）需要多少石油，我們就準備為他們供應多少」。

俄羅斯衛星通訊社報導，在世界石油價格和證券市場因川普的關稅措施而普遍下跌的背景下，俄羅斯出口油品種類價格已降至低於2025年聯邦預算所設定的基準價格（每桶69.7美元）。

這些價格也已跌破預算規則中規定的價格門檻，按照該規則，石油帶來的預算收入會被轉入俄羅斯國家財富基金。主要出口油種—烏拉爾原油的價格一度降至每桶47.54美元，而優質油種—俄羅斯混合原油ESPO（Eastern Siberia — Pacific Ocean，東西伯利亞—太平洋輸油管道）的價格則降至每桶53.19美元。

報導指出，4月初，西方油輪在俄羅斯石油運輸中所占份額上升至已在波羅的海和黑海港口裝船或預訂本月裝船數量的43%。這一趨勢被歸因於俄羅斯原油價格下跌。若石油價格超過每桶60美元，七國集團（G7）禁止西方公司運輸和承保載有俄羅斯石油的船隻，但最近俄羅斯原油價格已跌破這一價格門檻。

俄表態助中打關稅戰，稱「中國要多少石油，就輸送多少」。圖為中俄東線天然氣管道。(...
俄表態助中打關稅戰，稱「中國要多少石油，就輸送多少」。圖為中俄東線天然氣管道。(新華社)

俄羅斯 石油 關稅

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