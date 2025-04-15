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中海關總署發布Q1進出口數據 「天塌不下來 內需市場大」

特派記者陳政錄╱北京15日電
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搶在美國加徵關稅生效前出口，中國3月出口大幅成長12.4%；民企首季進出口也增長5.8%，顯示民企日趨活躍。圖為海南近日舉行的第五屆消博會上，一名小朋友和宇樹機器狗互動。(中新社)
搶在美國加徵關稅生效前出口，中國3月出口大幅成長12.4%；民企首季進出口也增長5.8%，顯示民企日趨活躍。圖為海南近日舉行的第五屆消博會上，一名小朋友和宇樹機器狗互動。(中新社)

中國海關總署昨發布第一季進出口數據，由於外貿企業搶在美國加徵關稅生效前出貨，3月出口以美元計年增12.4%，創5個月以來新高，大幅優於預期，惟進口年減4.3%，遜於預期。海關總署喊話，當前中國出口確實面臨嚴峻的外部形勢，但「天塌不下來」，而且內需市場廣闊，看多看好中國依然是眾多外資企業的共識。

據中國海關總署發布，第一季中國貨貿進出口總額約1兆4344億元（美元，下同），出口8537億元，進口5807億元，前兩項分別年增0.2%、5.8，進口則年減7%，累計貿易順差約2730億元。

其中，今年3月，面對美國「對等關稅」措施生效在即，中國當月進出口總值約5252億元，年增5%，出口3139億元，年增12.4%，遠優於預期，並創5個月新高。進口額2113億元，年減4.3%遜於預期，貿易順差達1026億元。

中國3月出口大增，有分析認為，這與外貿企業搶在美國加徵關稅生效前出貨有關。中國海關總署副署長王令浚則稱，今年第一季在美國政府濫施關稅的干擾和衝擊下，中美雙邊貿易仍保持成長，進出口規模達1.11兆人民幣，成長4%。他並指東協持續保持中國第一大貿易夥伴地位，中歐互為彼此最重要的貿易夥伴。

值得注意的是，中美農產品貿易中的大豆，似已率先脫鉤。中國海關總署數據顯示，3月大豆自美國進口量為350萬噸，比去年同期大減36.8%。路透報導，中國將美國大豆進口關稅提高至135%，使得大豆加工商望而卻步。

就美中關稅戰，王令浚坦言，當前中國出口確實面臨複雜嚴峻的外部形勢，強調中國將以自身的確定性應對外部環境的不確定性，並指中國海關將嚴格依法實施各項對美反制措施，維護國家主權安全發展利益。他並就中國海關總署公告暫停三家美國企業禽肉骨粉輸中資格表示，因從進口的美國禽肉骨粉中檢出了沙門氏菌，中方依法依規暫停了三家涉事企業的輸中資格，並稱海關將一如既往嚴格按照法律法規加強進口產品檢驗檢疫。

廠商搶在美國加徵關稅生效前出口，推升中國3月出口較去年同期大幅成長12.4%。圖...
廠商搶在美國加徵關稅生效前出口，推升中國3月出口較去年同期大幅成長12.4%。圖為山東青島港貨櫃碼頭。(新華社)

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