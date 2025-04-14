我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遭遇股災心情混亂？3星座進出股市要放穩步調、別貪心

「富爸爸」作者：美已陷經濟衰退 嬰兒潮世代尤其要注意

前中國官員管濤：美極限施壓 盡頭未必是人民幣貶值

記者賴錦宏／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國國家外滙管理局國際收支司前司長管濤表示，美國極限施壓的盡頭未必是人民幣貶值，反倒可能成為人民幣的拐點。（中通社）
中國國家外滙管理局國際收支司前司長管濤表示，美國極限施壓的盡頭未必是人民幣貶值，反倒可能成為人民幣的拐點。（中通社）

14日人民幣中間價報7.2110，較上日下調23點，續創逾19個月新低。中國國家外匯管理局國際收支司前司長管濤表示，美國極限施壓的盡頭未必是人民幣貶值，反倒可能成為人民幣的拐點。

據第一財經報導，管濤強調，外匯市場對於超預期的重大風險事件重新定價，引發近期人民幣快速回調，但川普新政貿易政策激進且善變，正在傷害美元國際信譽，投資者或加速逃離美元資產。

此外，若美國經濟「硬著陸」，美國聯準會勢必大幅降息，美元有可能趨勢性走弱，這意味著人民幣的拐點來臨。美元與人民幣匯率存在「蹺蹺板效應」，只要美元大幅走弱，人民幣對美元就有可能升值。若人民幣升值，或引起企業和居民減持外匯資產。

管濤並指，中美關稅衝突進展至此，中國已明確表示「不跟了」，下一步中美很可能重啟經貿磋商。如果中美由對抗轉入對話模式，將緩解市場恐慌情緒，利好人民幣匯率。但不必過於擔心人民幣升值，因為在美元弱勢情況下，人民幣屬於被動升值。

他還表示，為應對美滙指數和人民幣匯率可能的調整，一方面，除繼續支持和鼓勵中國境內企業以人民幣計價結算外，還要引導其外幣計價結算幣種的多元化，減少對美元的過度依賴。

另一方面，要引導中國境內企業改變過去形成的思維定式，強化風險中性意識。因為從多邊匯率、實際匯率的角度講，人民幣對美元升值雖不一定影響出口競爭力，但鑑於中國企業外幣結算中美元占比仍高達九成，故仍須警惕人民幣升值對企業可能造成的財務衝擊。

匯率 降息 川普

上一則

訪越南行前署名發文 習近平籲多邊貿易 河內剛好正準備…

延伸閱讀

南韓20億美元馳援汽車業 無助現代和起亞股價 韓元續跌

南韓20億美元馳援汽車業 無助現代和起亞股價 韓元續跌
北京出手強力救市 中股周二早盤止跌回升

北京出手強力救市 中股周二早盤止跌回升
Q1全球純電車銷售 比亞迪再超越特斯拉登冠軍

Q1全球純電車銷售 比亞迪再超越特斯拉登冠軍
5項隱形費用墊高旅遊成本 如何避免？

5項隱形費用墊高旅遊成本 如何避免？

熱門新聞

美國副總統范斯一句「中國鄉巴佬」，引發中國網友憤怒。(路透)

范斯喊「中國鄉巴佬」 中網友怒：粗魯無知

2025-04-07 21:10
楊奇娜。（抖音視頻截圖）

福建38歲「洋媳婦」網紅猝逝 前一天還下田 曾是地方形象大使

2025-04-06 21:00
特首梁振英的二女兒梁齊昕。（取材自臉書）

香港前特首梁振英女兒梁齊昕33歲猝逝 曾扮鬼街頭鬧事

2025-04-08 20:14
男女全裸在街頭進行性行為。（取材自微信）

中六旬翁和35歲女友泰國街頭脫光「野戰」 被逮還不服氣

2025-04-12 08:30
「嫂子揉麵」視頻。（視頻截圖）

「嫂子揉麵」全網瘋傳 網民：這是揉麵還是勾引我？

2025-04-12 09:30
前NBA球星馬布里（右）與汪妤凌已在美國結婚。（取材自微博）

前NBA球星馬布里娶「好聲音」歌手 樂喊：我是中國女婿

2025-04-08 02:19

超人氣

更多 >
媲美林青霞 女星不濫交染愛滋病 香消玉殞僅41歲

媲美林青霞 女星不濫交染愛滋病 香消玉殞僅41歲
高檔妓院藏身哈佛大學旁「1小時600元」恩客全大咖

高檔妓院藏身哈佛大學旁「1小時600元」恩客全大咖
「美國面臨艱鉅挑戰」83歲參議員桑德斯在科切拉發聲

「美國面臨艱鉅挑戰」83歲參議員桑德斯在科切拉發聲
北京如何看待川普？衛報：內宣百年國恥的工具 不會吞下這口氣

北京如何看待川普？衛報：內宣百年國恥的工具 不會吞下這口氣
商務部長：智慧型手機、半導體等電子產品 月後加關稅

商務部長：智慧型手機、半導體等電子產品 月後加關稅