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中國消博會開幕 八大展館「共享開放機遇」 韓正喊話外資回流

中國新聞組／北京14日電
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中國國家副主席韓正（中）出席第五屆中國國際消費品博覽會。（新華社）
中國國家副主席韓正（中）出席第五屆中國國際消費品博覽會。（新華社）

第五屆中國國際消費品博覽會（消博會）13日在海南舉行，吸引來自71個國家和地區、超過4100個品牌參展。本屆消博會首設人工智能和低空經濟專區，展現中國科技力量。中國國家副主席韓正出席活動時向外資喊話，強調中國市場廣闊、消費升級動能強勁，歡迎各國企業到中國投資。

在美中貿易戰緊張之際，消博會成為中國拉攏外資的重要管道。韓正在與參展企業負責人互動交流時表示，上個月，中國國家主席習近平在北京會見國際工商界代表時強調，中國正在推進高水準對外開放，開放的大門只會愈開愈大。韓正並指，中國有14億多人口，消費升級動能強勁，歡迎各國用好消博會平台擴大品牌影響力，深化經貿合作往來，實現互利共贏。

中國商務部此前公布，今年前兩月外商直接投資（FDI）金額為1712.1億元（人民幣，下同，約236億美元），按年下降20.4%。如何吸引外資回流，成為中國當前經濟政策的核心，攸關中國經濟復甦和發展前景。

中國商務部副部長盛秋平表示，在促消費作為今年政府工作之首下，商務部堅決貫徹落實會同相關部門著力打造具備中國標誌性和消費活動品牌。他並指，商務部將聚焦首發經濟，圍繞精品購物、精緻美食、精彩旅遊、精美展演四大領域，組織開展豐富多彩、形式多樣的首發首秀、首展首演系列活動，持續推動高水準對外開放，更好擴大優質商品和服務對接，創新多元化消費場景，打造國際友好的消費環境，進一步釋放擴大開放政策紅利，持續提升中國消費市場吸引力和美譽度。

新浪財經、香港01報導，本屆消博會主題為「共享開放機遇，共創美好生活」，共設八大展館，主題涵蓋數位消費、健康消費、綠色消費等新興消費領域，更首設人工智能及低空經濟專區。當下紅火的「杭州六小龍」就有三小龍參展，其中宇樹科技秀出旗下GO2四足機器人和中國首款量產人形機器人G1等產品，強腦科技展示了智能仿生手彈琴，展現中國科技實力。

億航智能首席運營官王釗指出，億航國產化率達95%以上，關鍵的核心部件、電機、電控、電池均是自研或與合資公司共同研發，飛控系統、軟件系統等更是100％國產化；且億航的飛行器在歐洲、拉美、中東地區、東南亞的市場銷售不錯，這些地區並不受關稅影響，不擔心中美貿易戰會對公司造成衝擊。

商務部 韓正 人工智能

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