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周恩來命名的廣交會 「出世紙」亮相 見證中外貿發展史

中國新聞組／北京14日電
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在關稅戰形勢嚴峻下，中國積極拉攏外資，第137屆廣交會4月15日在廣州拉開帷幕，廣交會前夕，廣東省檔案館首次公布包括廣交會「出世紙」在內的一批廣交會創辦初期檔案；香港文匯報報導，這批檔案記錄百廢待興的中國，透過廣交會突破西方封鎖、建立起與世界溝通橋梁的艱辛過程。

「廣交會」這個名字，其實是中國前總理周恩來定下來的。據報導，1957年4月25日，當時全稱為「中國對外貿易公司聯合舉辦中國出口商品交易會」的第一屆中國出口商品交易會在廣州舉辦。在接見外貿部有關負責人時，周恩來表示這一名稱太長，外國友人很難記住，既然在廣州舉辦，乾脆簡稱為「廣交會」。於是，廣交會這一稱呼便在業內流行開來。

「廣交會創辦初期檔案」主要涵蓋的時間段是1956年到1959年，這些檔案文獻主要的保管機構之一廣東省檔案館，館藏的廣交會創辦初期檔案總共是1149件；此次公布的檔案共5件，其中最珍貴的當數廣交會「出世紙」，即1957年3月4日發出的，中國對外貿易部同意4月份舉辦出口商品交易會的一份文件。

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