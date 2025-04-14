我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遭遇股災心情混亂？3星座進出股市要放穩步調、別貪心

「富爸爸」作者：美已陷經濟衰退 嬰兒潮世代尤其要注意

旅美數十年 知名數學學者夫婦返中 加入寧波東方理工大學

中國新聞組／北京14日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
陳敏(左)和沈捷。（取材自觀察者網）
陳敏(左)和沈捷。（取材自觀察者網）

中國學者返中再添新例，曾任美國普渡大學數學系教授的陳敏，現已加入寧波東方理工大學（暫名）擔任全職教授。此前，陳敏的丈夫、曾任美國普渡大學計算與應用數學中心主任的沈捷，已提前回中國擔任寧波東方理工大學（暫名）數學科學學院院長。

據觀察者網引述香港南華早報報導，陳敏與丈夫沈捷是旅美數十年的知名中國數學家夫婦，目前兩人都已加入寧波東方理工大學，陳敏也成為最新一位從美國回國的中國學者。

據公開資料，陳敏，1982年畢業於北京大學數學專業，在1985年獲得北京大學碩士學位後，1991年於美國印第安納大學獲得博士學位。2002年到2024年，陳敏先後擔任普渡大學數學系副教授、教授，曾多次主持美國國家自然科學基金。她的研究方向是應用數學，主要是非線性波、數值分析、建模、偏微分方程及攝動理論。

沈捷，1982年畢業於北京大學計算數學專業，1983年公派赴法國巴黎十一大學留學，1987年獲得博士學位後赴美國印第安納大學從事博士後研究。2002年起，沈捷任美國普渡大學數學系教授，2012年至2022年任普渡大學計算與應用數學中心主任，2023年被授予普渡大學傑出教授。主要從事偏微分方程數值解研究工作，具體研究方向包括譜方法數值分析理論，計算流體，以及計算材料科學。

寧波東方理工大學是一所由社會力量舉辦、國家重點支持、省市共同建設的高起點、小而精、研究型、國際化的新型研究型大學。目前，學校已面向海內外引進一批高水平師資，包括獨立PI教授97人、中國及發達國家院士15人、國家級人才51人、國際學術機構會士23人。

上一則

周恩來命名的廣交會 「出世紙」亮相 見證中外貿發展史

下一則

中國穩鄰策略再加一 首從印尼進口200公斤鮮食椰子

延伸閱讀

我的願望

我的願望
川普關稅數學少算一項美國重要出口：服務業

川普關稅數學少算一項美國重要出口：服務業
少年監獄當義工

少年監獄當義工
最新報告：高中生雙重註冊 提高升學率、數學成績

最新報告：高中生雙重註冊 提高升學率、數學成績

熱門新聞

美國副總統范斯一句「中國鄉巴佬」，引發中國網友憤怒。(路透)

范斯喊「中國鄉巴佬」 中網友怒：粗魯無知

2025-04-07 21:10
楊奇娜。（抖音視頻截圖）

福建38歲「洋媳婦」網紅猝逝 前一天還下田 曾是地方形象大使

2025-04-06 21:00
特首梁振英的二女兒梁齊昕。（取材自臉書）

香港前特首梁振英女兒梁齊昕33歲猝逝 曾扮鬼街頭鬧事

2025-04-08 20:14
男女全裸在街頭進行性行為。（取材自微信）

中六旬翁和35歲女友泰國街頭脫光「野戰」 被逮還不服氣

2025-04-12 08:30
「嫂子揉麵」視頻。（視頻截圖）

「嫂子揉麵」全網瘋傳 網民：這是揉麵還是勾引我？

2025-04-12 09:30
前NBA球星馬布里（右）與汪妤凌已在美國結婚。（取材自微博）

前NBA球星馬布里娶「好聲音」歌手 樂喊：我是中國女婿

2025-04-08 02:19

超人氣

更多 >
媲美林青霞 女星不濫交染愛滋病 香消玉殞僅41歲

媲美林青霞 女星不濫交染愛滋病 香消玉殞僅41歲
高檔妓院藏身哈佛大學旁「1小時600元」恩客全大咖

高檔妓院藏身哈佛大學旁「1小時600元」恩客全大咖
「美國面臨艱鉅挑戰」83歲參議員桑德斯在科切拉發聲

「美國面臨艱鉅挑戰」83歲參議員桑德斯在科切拉發聲
北京如何看待川普？衛報：內宣百年國恥的工具 不會吞下這口氣

北京如何看待川普？衛報：內宣百年國恥的工具 不會吞下這口氣
商務部長：智慧型手機、半導體等電子產品 月後加關稅

商務部長：智慧型手機、半導體等電子產品 月後加關稅