旅美數十年 知名數學學者夫婦返中 加入寧波東方理工大學

陳敏(左)和沈捷。（取材自觀察者網）

中國學者返中再添新例，曾任美國普渡大學數學系教授的陳敏，現已加入寧波東方理工大學（暫名）擔任全職教授。此前，陳敏的丈夫、曾任美國普渡大學計算與應用數學中心主任的沈捷，已提前回中國擔任寧波東方理工大學（暫名）數學科學學院院長。

據觀察者網引述香港南華早報報導，陳敏與丈夫沈捷是旅美數十年的知名中國數學家夫婦，目前兩人都已加入寧波東方理工大學，陳敏也成為最新一位從美國回國的中國學者。

據公開資料，陳敏，1982年畢業於北京大學數學專業，在1985年獲得北京大學碩士學位後，1991年於美國印第安納大學獲得博士學位。2002年到2024年，陳敏先後擔任普渡大學數學系副教授、教授，曾多次主持美國國家自然科學基金。她的研究方向是應用數學，主要是非線性波、數值分析、建模、偏微分方程及攝動理論。

沈捷，1982年畢業於北京大學計算數學專業，1983年公派赴法國巴黎十一大學留學，1987年獲得博士學位後赴美國印第安納大學從事博士後研究。2002年起，沈捷任美國普渡大學數學系教授，2012年至2022年任普渡大學計算與應用數學中心主任，2023年被授予普渡大學傑出教授。主要從事偏微分方程數值解研究工作，具體研究方向包括譜方法數值分析理論，計算流體，以及計算材料科學。

寧波東方理工大學是一所由社會力量舉辦、國家重點支持、省市共同建設的高起點、小而精、研究型、國際化的新型研究型大學。目前，學校已面向海內外引進一批高水平師資，包括獨立PI教授97人、中國及發達國家院士15人、國家級人才51人、國際學術機構會士23人。