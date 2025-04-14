毛寧分享雷根演講：發動貿易戰只會讓美國人更快丟飯碗

毛寧分享一段1985年雷根演講的視頻。（毛寧X平台帳號截圖）

中國外交部發言人毛寧，自川普 政府宣布對等關稅 以來，數度在官方社群平台發文，先是搬出前中共領導人毛澤東，嗆美是「紙老虎」，近日更是轉貼美國前總統雷根（Ronald Reagan）一段1985年演講的講話視頻，諷刺川普打貿易戰 是「摧毀這些就業」，只會讓更多美國人更快丟掉飯碗。

浙江交通之聲報導，影片裡雷根質疑：「如果貿易夥伴無法對美國銷售產品，又怎麼有錢購買美國出口的商品？結果只能是更多美國人失業」，認為貿易保護往往只會讓受保護產業變得更弱，越喪失與外來商品競爭的能力。

「1977至1981年間，美國造鞋商獲得保護，結果反而比受保護前更無力應對國際競爭。這哪是保護主義？應該叫摧毀主義才對。它摧毀就業、弱化工業、損害出口，讓消費者損失數百億，最終重創整體經濟。」

「貿易平衡已成情緒化議題，有人聲稱貿易赤字導致數百萬失業，國會如今堆滿要求制裁報復的提案，但事實如何？1980年，美國存在貿易順差時，就業人口約9900萬，如今出現貿易逆差，就業人口卻突破1.07億」，「在貿易赤字持續擴大的背景下，我國自1980年以來，凈增就業崗位逾750萬個。自由、開放、增長的經濟使得我們在1985年創造了史上最高就業記錄。而發動貿易戰，恰恰是摧毀這些就業，讓美國人丟飯碗的最快方式。」

在這之前，毛寧也曾分享雷根於1987年的演講影片，雷根表示高喊「對外國貨加徵關稅」的人，看起來是愛國、要保護美國產品和就業，但最終只會毀滅美國的產業創新和競爭力。

雷根表示，「20世紀30年代大蕭條的慘痛教訓讓我初到華盛頓時便立誓，絕不讓保護主義立法再毀掉美國的繁榮。」中國駐美大使館在上述視頻配文中稱，「雷根vs. 關稅：1987年的演講在2025年找到了新的意義」。