中國穩鄰策略再加一 首從印尼進口200公斤鮮食椰子

中國首次從印尼進口鮮食椰子。（取材自央視）

中國穩定鄰國策略再加一；12日下午，一批重200公斤的印尼 鮮食椰子順利抵達福州長樂國際機場。據了解，這是中國首次進口的印尼青椰，也是今年中印尼兩國建交75周年深化經貿合作取得的重要成果。昨天下午，這批鮮食椰子完成通關，即將進入國內市場。中國網民對此表示歡迎，「合作共贏，多多益善，豐富國內的菜籃子」。

央視財經報導，今年前兩個月，中國和印尼雙邊貿易額達到1725.7億元（人民幣，下同，約237.47億美元），同比增長4.7%。據了解，未來兩國圍繞椰子相關產業，還將展開更多合作。近年來，中國椰子進口量呈上升趨勢。印尼是全球最大的椰子種植及椰子產品生產國之一，中國巨大的市場需求為印尼椰子提供廣闊的出口空間。

農民日報報導，「這批椰子從印尼當地摘下再到運送到我們手中總共只用了20多個小時，非常新鮮。」進口印尼青椰收貨方的福建渺天匯食品有限公司負責人表示。