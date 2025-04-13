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中國強化與歐盟關係 有意擴大西班牙豬肉進口

中央社／台北13日電
近期中國表示有意簽署議定書，擴大西班牙的櫻桃和豬肉輸入中國；圖為北京一家超市的工作人員在補貨西班牙進口豬肉產品。(美聯社)
近期中國表示有意簽署議定書，擴大西班牙的櫻桃和豬肉輸入中國；圖為北京一家超市的工作人員在補貨西班牙進口豬肉產品。(美聯社)

美中關稅戰不斷升級，中國極力拉攏並強化與歐盟國家之間的關係。近期中國表示有意簽署議定書，擴大西班牙的櫻桃和豬肉輸入中國，並承諾啟動促進多種農產品進口中國的協定談判。

據中國外交部在官網上發布的消息，西班牙總理桑傑士（Pedro Sánchez）於4月10日至11日訪問中國，與中國國家主席習近平會見，並和中國國務院總理李強舉行會談。雙方同意制定和實施一份為期4年的「加強全面戰略夥伴關係的行動計畫」。

這份計畫中關於農業和漁業的項目提到，雙方有意簽署西班牙鮮食櫻桃和豬肉輸入中國的議定書，並承諾啟動促進多種農產品進口中國的協定談判，雙方同意加強非洲豬瘟和禽流感區域化管理技術交流。

據路透社報導，這樣的計畫方針顯示，在中國與美國的關稅戰不斷升級之下，中國正採取行動加強與歐盟的關係。

西班牙的肉類相關產業業者對於這樣的計畫表示樂觀，西班牙全國肉品工業協會（ANICE）在報導中指出，「在動盪的情形之下，此舉將為豬肉產品的供應增加全新的選擇」。

報導提到，這個協議也代表中國可能放寬對歐盟豬肉的反傾銷調查。

去年6月間，中國為報復歐盟向中國的電動汽車加徵關稅，因此宣布對歐盟的進口相關豬肉及副產品進行反傾銷調查。西班牙、荷蘭、丹麥等國家首當其衝，相關農牧業團體感到壓力。

報導引述策緯諮詢公司（Trivium China）的農業分析師裴西霞（Even Rogers Pay）表示，「這對西班牙的養豬戶而言，是個好消息。中國的監管部門可能會像放寬對白蘭地的調查一樣，鬆綁對豬肉的調查。」

從白蘭地到豬肉，他認為，這是中國尋求和包含歐盟國家在內的多個主要貿易夥伴間，穩定和改善貿易關係的一部分做法。

報導提到，中國對歐盟的豬肉調查預計將在6月17日結束，但可能會視情況延長。

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