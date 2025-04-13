關稅戰信心喊話 中外交部：有中國在 天塌不下來

中國外交部12日在微博發布中、英雙語影片，先批評了美國關稅「煽盟友耳光」，並緊接著表示「還好，有中國在，天塌不下來」，最後向世界與市場提問是會選擇「一個小池塘，還是一片大海？」（美聯社）

美國總統川普 的關稅 大刀揮向全球之際，中國外交部12日在微博 發布中、英雙語影片，先批評了美國關稅「煽盟友耳光、割世界韭菜」，並緊接著表示「還好，有中國在，天塌不下來」，影片還引用明代鄭和下西洋為例，強調中國堅持開放共贏，最後向世界與市場提問是會選擇「一個小池塘，還是一片大海？」

中國外交部12日在微博發布2支影片，分別是中文與英文配音，並都配上中英文雙語字幕。影片中首先表示，「美國掀起的關稅風暴席捲全球，市場哀鴻遍野，這個自詡世界燈塔的國家，現在打著美國優先的旗號，煽盟友耳光，割世界韭菜，拉各國墊背，讓本來就十分脆弱的世界經濟雪上加霜，把自己搞成了世界公敵。」

影片接著說，「還好，有中國在，天塌不下來。」影片稱，中國的經濟體量擺在那，這些年保持5%左右增速，相當於每年多出一個歐洲中等經濟體，中國擁有數以億計的高素質勞動力，中國人的勤勞在世界上有口皆碑，「中國發展靠的是自力更生、艱苦奮鬥，而不是誰的恩賜。」

影片並稱，中國的科技創新活力巨大，從跟跑到領跑，從「中國製造到中國智造」，哪裡有卡脖子，哪裡就有一飛沖天。外國投資者增持中國，「外國企業普遍認為，下一個中國將是更好的中國」。

影片又稱，「開放共贏是中國人刻在骨子裡的基因」，並引述600年前鄭和下西洋的例子，指當時鄭和率領寶船艦隊縱橫四海，卻從未發動過一場戰事，而是用絲綢、陶瓷與當地人平等貿易。現在中國成為150多個國家和地區的主要貿易夥伴，中國還給予所有建交的最不發達國家，100%稅務產品零關稅待遇，用實際行動與全球南方同舟共濟。

影片最後拋出提問，「世界需要公平正義，市場需要重建信心，是要一個小池塘，還是一片大海，你會怎麼選擇？」

在川普關稅衝擊全球之際，有分析認為，北京正積極鞏固甚至拉攏周邊國家。中國本月8日至9日召開的「中央周邊工作會議」提到，要以安危與共、求同存異、對話協商的亞洲安全模式為戰略支撐，攜手周邊國家共創美好未來。中國國家主席習近平本月14日起也將展開今年首次出訪，將訪問越南、馬來西亞與柬埔寨等亞洲國家。此前3月，中國亦與日、韓進行多場外交、經貿高層對話。

美國的對等關稅政策近期出現轉圜，川普宣布給沒有祭出報復性關稅的國家90天暫緩期，期間稅率維持在10%。但中國與美國大打關稅戰，目前已升級至美國對中國加徵145%關稅、中國對美施以125%關稅反制的情況。