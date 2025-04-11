我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中關稅戰 CNN：川普、習近平互不讓 球在北京

中國宣布抵制好萊塢電影 川普聳肩笑笑：我聽過更糟的

大阪世博會周日開園 中國館準備好了：傳統+科技秀

中國新聞組／北京11日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
2025年日本大阪世博會中國館已布置就緒。（新華社）
2025年日本大阪世博會中國館已布置就緒。（新華社）

2025年日本大阪世博會將於4月13日開園，其中中國館占地面積約3500平方公尺，是大阪世博會最大的外國自建館之一。該館建築以古代重要文化傳播載體—竹簡為設計靈感，巧妙融合竹子、漢字、書卷等文化符號，訴說中華千年歷史，彰顯文化底蘊。

新華社報導，中國館共設「天人合一」、「綠水青山」、「生生不息」3個展區。在天人合一展區，以二十四節氣為主題的大型多媒體動態影像，將中國傳統紋樣藝術融入現代設計，讓古老的美學智慧煥發新生。在綠水青山展區，廈門篔簹湖的宜人生態、湖南十八洞村的盎然生機、塔克拉瑪干沙漠的生態修復等，向世界講述「綠水青山就是金山銀山」的故事，展示生態保護與社會發展協調共進的美麗中國。

在中國館2樓，生生不息展區充滿科技元素。「神舟十九號」航天員蔡旭哲、宋令東、王浩澤在天宮空間站通過影片送祝福；「蛟龍號」體驗艙中「載人深潛英雄」唐嘉陵下潛至7062公尺拍攝到的珍貴影像清晰可見；AI大模型邀請中國文化中最受歡迎的神話人物用多語種品古論今，寫詩作畫。

中國貿促會副會長、中國館政府總代表李慶霜說，中國館展陳緊扣「共同構建人與自然生命共同體—綠色發展的未來社會」，注重沉浸式、交互性和體驗感，還將展示嫦娥五號、嫦娥六號從月球帶回的土壤樣品。

嫦娥五號 日本 AI

上一則

中國AI大進擊 廣東一口氣發布8項產業大模型

下一則

中國官員酸美是21世紀野蠻人 「別想等到習近平電話」

延伸閱讀

日本大阪世博／最大木建築 大屋頂環創金氏紀錄

日本大阪世博／最大木建築 大屋頂環創金氏紀錄
日本二三線城市變熱門 20萬台灣人遊九州大分

日本二三線城市變熱門 20萬台灣人遊九州大分
走出失落30年 大阪世博夢暗藏隱憂

走出失落30年 大阪世博夢暗藏隱憂
日本首例 防長者遭詐欺 大阪通過立法禁止在ATM前講電話

日本首例 防長者遭詐欺 大阪通過立法禁止在ATM前講電話

熱門新聞

美國副總統范斯一句「中國鄉巴佬」，引發中國網友憤怒。(路透)

范斯喊「中國鄉巴佬」 中網友怒：粗魯無知

2025-04-07 21:10
王楚欽被北大擬錄取。(新華社)

王楚欽考研上岸 總成績第一 北大：奧運冠軍不用統考

2025-04-03 02:23
楊奇娜。（抖音視頻截圖）

福建38歲「洋媳婦」網紅猝逝 前一天還下田 曾是地方形象大使

2025-04-06 21:00
特首梁振英的二女兒梁齊昕。（取材自臉書）

香港前特首梁振英女兒梁齊昕33歲猝逝 曾扮鬼街頭鬧事

2025-04-08 20:14
(觀察者網／截圖自經濟學人)

經濟學人：川普開倒車 「讓中國再次偉大」

2025-04-04 20:56
前NBA球星馬布里（右）與汪妤凌已在美國結婚。（取材自微博）

前NBA球星馬布里娶「好聲音」歌手 樂喊：我是中國女婿

2025-04-08 02:19

超人氣

更多 >
古裝男神縱慾過頭自嫌太大隻「每天跳繩6000下」瘦身

古裝男神縱慾過頭自嫌太大隻「每天跳繩6000下」瘦身
美中貿易戰看不到盡頭 CNN揭露北京不讓步的原因

美中貿易戰看不到盡頭 CNN揭露北京不讓步的原因
製造業回美問題重重？看一下這家公司的教訓

製造業回美問題重重？看一下這家公司的教訓
直升機墜毀於哈德遜河 西門子分公司總裁1家5口罹難

直升機墜毀於哈德遜河 西門子分公司總裁1家5口罹難
孟昭文等6國會議員 在華府發生飛機碰撞事故

孟昭文等6國會議員 在華府發生飛機碰撞事故