反擊關稅？蹭熱度？中國店家紛稱「加收美國顧客104%服務費」

中國桌球館加收美國顧客104%服務費（左）；武漢張記燒烤牛雜館告示（右）。(取材自微博)

美國川普 總統4月9日宣布，針對各國進口商品的關稅將「暫緩」調整90天，並統一降至10%，惟獨針對中國進口商品的稅率卻從104%進一步提高至145%。對此，北京當局表明將「戰鬥到底」，中國民間也出現一波「反擊潮」，不少商家掛出紅布條或電子告示，聲稱要對美國籍顧客加收104%服務費，以象徵性方式回應美方的貿易政策。

武漢一家「張記燒烤牛雜館」就貼出告示：「本店即日起對美國籍顧客加收104%服務費，如有不解，請諮詢美國大使館 。」此外，還有桌球室、珠寶店等場所在網路影片中也可見到類似公告。

這些店家行動在網路上引發兩極化反應。一方面，有網民認為這是展現「民族氣節」，讚揚這些店家「幹得好」；但另一方面，也有人質疑此舉實為「蹭熱度」。有評論指出：「你們根本沒有美國客人吧？這根本沒實質意義。」甚至有網友擔憂，這種方式會讓國際觀感變差，認為商家這樣做是「幹壞事」。

也有聲音質疑實際操作的可行性：「怎麼確認客人是不是美國籍？是要出示護照 進店嗎？」更有評論指出，目前在中國消費的美國人本就不多，此舉既缺乏實效，也可能損害商家自身形象。