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川普關稅政策反覆無常 全球經濟面臨2大威脅 企業也陷兩難

川普為何針對中國？不單純是報復 終極目標是這件事

關稅戰升溫／中國文旅部、教育部都示警人民來美風險

中國新聞組／北京10日電
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中國留學生在美國的校園中，占留學生總數很大比率。圖為北京的學生在美國大使館外排隊申請簽證。（美聯社）
中國留學生在美國的校園中，占留學生總數很大比率。圖為北京的學生在美國大使館外排隊申請簽證。（美聯社）

繼文旅部後，官媒央視新聞9日深夜報導，中國教育部發布2025年第1號留學預警，提醒留學人員，近期選擇赴美學習時做好安全風險評估，增強防範意識。

據教育部，近日，美國俄亥俄州通過有關高等教育法案，其中包含涉華消極條款，對中美高校教育交流合作施加限制。因此，教育部表示，提醒廣大留學人員，近期選擇赴美有關州學習時做好安全風險評估，增強防範意識。

上述留學預警發布，正值美中貿易戰開打，雙方不斷加碼反制措施之際。

稍早，文旅部也突發公告，稱由於「中美經貿關係惡化以及美國內安全形勢」，提示中國遊客充分評估赴美旅遊風險，謹慎前往。

自由亞洲電台報導，美國俄亥俄州3月中旬通過的高等教育法案，規定州級單位機構不得接受來自中國或任何代表中國政府的團體的禮物、捐贈或捐助。此外，任何大學或學院與中國機構建立新的學術或研究合作時，都必須將這一發展告知校長。

據美國全國廣播公司（NBC4）等報導，雖然上述法案允許中國學生入學，且中國校友仍然可以捐款，但俄亥俄州立大學歷史學教授尼科爾斯（Christopher McKnight Nichols）表示，法案可能會阻止學生和教職員工前往州立大學學習。

俄亥俄州最新通過的高等教育法案於3月28日送交俄亥俄州州長簽署，預計90天後生效。除上述內容，該法案還要求大學開設美國公民素養課程，修習美國憲法和有關資本主義的必讀著作；並要求消除校園內所有促進多元、公平和包容（diversity, equity, and inclusion）的活動、禁止教師罷工，並在特定爭議話題上，限制教授的教學方式。

俄亥俄州 教育部 美國公民

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