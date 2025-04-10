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川普關稅政策反覆無常 全球經濟面臨2大威脅 企業也陷兩難

川普為何針對中國？不單純是報復 終極目標是這件事

中迎美關稅戰有準備 總理李強：將及時推增量政策

記者賴錦宏／綜合報導
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中國國務院總理李強9日下午主持召開經濟形勢專家和企業家座談會，聽取對當前經濟形勢和下一步經濟工作的意見建議。（新華社）
中國國務院總理李強9日下午主持召開經濟形勢專家和企業家座談會，聽取對當前經濟形勢和下一步經濟工作的意見建議。（新華社）

為了因應複雜的中國經濟形勢，外媒引述消息人士稱，中國中央9日召開會議，討論美國加徵關稅後如何提振經濟，以及出口退稅等措施。中國總理李強9日下午主持召開「經濟形勢專家和企業家座談會」，李強指出，要清醒看到外部衝擊對中國經濟平穩運行造成一定壓力，強調已做好應對各種不確定因素的準備，將及時推出新的增量政策。

來源：YouTube

路透引述消息人士稱，中國中央於9日召開會議，討論美國加徵關稅後如何提振經濟，以及出口退稅等措施，還將討論穩定資本市場的措施。中國國務院、人行、財政部等政府部門高官將出席會議，當局旨在穩定經濟和市場，並恢復信心。

一位消息人士補充說，出口退稅補貼等措施也可能在討論之列。消息人士又稱，此次高層會議結束後，一些較為成熟、旨在提振中國經濟的舉措可能會在未來幾周及幾個月內得到實施。

而央視新聞9日晚公布李強主持「經濟形勢專家和企業家座談會」，先後發言專家與企業家包含張斌、李迅雷、沈建光、萬敏、鄭津、彭志輝、王鑽等。而李強指出，中國沉著冷靜應對風險挑戰，第一季經濟延續回升向好態勢。「同時要清醒看到外部衝擊對我國經濟平穩運行造成一定壓力，我們對此已經做了充分估計，做好了應對各種不確定因素的準備。只要我們堅定不移辦好自己的事，就一定能推動中國經濟行穩致遠」。

李強強調，要實施好更加積極有為的宏觀政策，「靠前發力，推動既定政策盡快落地見效」。根據形勢需要，及時推出新的增量政策，要做大做強中國國內大循環，把擴大內需作為長期戰略，加大力度、穩就業促增收，以高質量供給引領需求，「創造需求」。

李強 退稅 關稅

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