美政府報告：中國生物技術創新 即將超越美國

「中國在生物技術領域太強了」，美官員籲國會投入150億美元支持研究。（中新社）

美國新興生物技術國家安全委員會（National Security Commission on Emerging Biotechnology）8日向國會提交的報告指出，幾十年來，美國一直是全球生物技術創新的領導者，但美國正面臨被中國趕超的危險。

自由亞洲電台報導，該委員會指出，考慮到生物技術創新的影響深遠，不僅涉及傳統的健康領域，還涵蓋農業、基礎設施、制造和國防等產業，不止能夠推動下一波戰場創新，在面對生化威脅時還可以先發制人。但是，美國在許多關鍵要素對中國的依賴日益加深，已成為國家安全的弱點。

報告發表同時，美國新興生物技術國家安全委員會副主席羅左（Michelle Rozo）表示，「中國政府將生物技術作為國家戰略重點已有20年，美國必須重申全球領導地位，彌補這一戰略短板，成為推動生物技術開發和使用標準的國家。」

美國聯邦參議員、新興生物技術國家安全委員會主席楊恩（Todd Young）針對此議題發表聲明指出，「美國與中國的這場競爭，將決定未來一個世紀的命運」。他表示，生物技術不僅關乎科學進步，還對國家安全、經濟實力和全球影響力至關重要。他強調，生物技術能確保戰士在未來的戰場上保持強大，同時振興制造業、創造國內就業機會，並重建供應鏈 。

委員會的報告建議，接下來必須靠國會立法，刺激私人投資來鼓勵創新，包括針對性的投資和戰略性的政府改革、減少監管瓶頸。

據華爾街 日報報導，其他建議還包括，禁止涉及美國國家安全和衛生公眾服務的公司與構成國安威脅的中國公司開展業務，並在總統辦公室下設專屬辦公室，以制定國家生物技術戰略。為了實現該委員會的目標，美國聯邦政府 和研究人員還需要與世界各地的盟友和夥伴合作。