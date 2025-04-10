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川普關稅政策反覆無常 全球經濟面臨2大威脅 企業也陷兩難

川普為何針對中國？不單純是報復 終極目標是這件事

美防長：不允許中國危及巴拿馬運河 中：停止惡意關聯

記者潘維庭／綜合報導
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美國國防部長赫塞斯（中）訪問巴拿馬，8日訪視美國在20世紀初建的巴拿馬運河米拉弗洛雷斯閘門。（路透）
美國國防部長赫塞斯（中）訪問巴拿馬，8日訪視美國在20世紀初建的巴拿馬運河米拉弗洛雷斯閘門。（路透）

美國國防部長赫塞斯8日在巴拿馬強調，巴拿馬運河正面臨新威脅，美國不許中國危及這條跨洋水道。對此，中國外交部敦促美方停止在巴拿馬運河問題上，惡意關聯中國。

正訪巴的赫塞斯說，巴拿馬運河不是中國建造，也不是中國在營運，中國也無法將它當作武器，美國絕不許中國或其他任何國家危及運河的運作與完整；該運河是主權和西半球合作的象徵，不是討價還價的籌碼。

巴媒「新聞報」分析，赫塞斯此行旨在傳遞強烈的政治訊息。他在巴拿馬首個公開行程是前往羅德曼軍事基地，該基地曾是美國管理巴拿馬運河時的戰略要地，也造訪美國20世紀初興建的米拉弗洛雷斯閘門，而非美國將該運河交還巴拿馬後，由巴方開發管理的科科利第三閘門。

赫塞斯8日赴巴拿馬總統府與總統穆里諾會談，肯定穆里諾退出中國「一帶一路」倡議的決定，這清楚表明「巴拿馬政府深刻了解中國帶來的風險及威脅」；美巴將攜手合作，以確保運河安全並對各國開放。

對美國南方司令部正與巴拿馬安全部舉行聯合軍演，赫塞斯提到美巴近幾周來在防衛與安全領域的合作，比過去幾十年都還多，兩國也計畫明年再進行聯演。

赫塞斯也出席國家海軍航空部隊第三碼頭啟用儀式，致詞時表示美國陸軍工兵團提供逾500萬美元(約68萬元人民幣)金援，以修復該碼頭，除了進一步強化巴拿馬運河太平洋端的海上安全，也是美巴合作致力保障運河安全的具體象徵。

中國駐巴大使館9日在公眾號以「中國駐巴拿馬使館發言人談話」發文寫道，赫塞斯訪巴期間「就中國和中巴關係說三道四」，對此使館嚴正聲明中方從未參與巴拿馬運河管理和經營，也從未干涉運河事務。「中方始終尊重巴拿馬對運河的主權，承認運河是永久中立的國際通行水道」，有關立場「已在兩國元首互訪的正式文件中寫明」。

該聲明還稱，「美方口口聲聲說中國干預運河，但歷史上運河唯一一次被切斷恰恰就是因為美國入侵。誰在維護運河的中立和繁榮，誰在不斷叫囂收回運河，誰才是運河真正的威脅，公道自在人心」。

大公報報導，外交部發言人林劍9日在例行記者會上表示，美國高級官員在巴拿馬運河問題上惡意攻擊中國，抹黑破壞中巴合作，再次暴露美國霸道霸凌面目，中方對此表示堅決反對。

林劍說：「中方敦促美方停止造謠生事，停止在運河問題上惡意關聯中國，為自己控制運河找藉口。」

「同時，我想強調，妥協退讓換不來主權和尊重，只會讓霸凌氣焰更加囂張。」林劍說。

赫塞斯 巴拿馬運河 一帶一路

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