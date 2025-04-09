我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Trader Joe's提袋火爆回歸 民眾排長龍也搶不到

美徵收104%關稅生效 中國官媒：談判大門並未關上

中國發改委穩市 邀滴滴、歌爾等5民企座談

記者謝守真╱綜合報導
中國發改委8日召開座談會，邀五家民營企業與會，聽取應對及建議。圖為江蘇天合光能生產車間內，工人封包電池片邊緣。(中新社)
中國發改委8日召開座談會，邀五家民營企業與會，聽取應對及建議。圖為江蘇天合光能生產車間內，工人封包電池片邊緣。(中新社)

中美貿易戰已箭在弦上，中國國家發展改革委主任鄭柵潔8日上午邀集民營企業座談時指出，「面對美國加徵關稅等外部風險挑戰，我們要把思想和行動統一到黨中央的決策部署上」。出席的民企有江蘇天合光能、浙江中基寧波、廣東領益智造、北京滴滴出行、山東歌爾股份等五家。

根據國家發展改革委官網發布的新聞稿，稱，五位企業負責人均認為，「對美國加徵關稅已有準備，正在積極採取應對措施，同時國內發展環境穩定、市場空間廣闊，企業有信心在黨中央堅強領導下克服困難、取得突破、實現更好發展。」

鄭柵潔表示，民營經濟已經形成相當的規模、占有很重的分量，是吸納城鎮就業的主要渠道，在穩增長、穩就業中發揮重要作用。

面對美加徵關稅，鄭柵潔除發表前述談話，他還表示，下一步，國家發展改革委將會同有關部門和地方，深入學習貫徹習近平2月17日出席民營企業座談會和3月28日會見國際工商界代表時的重要講話精神，加快推動已出台的政策落地見效，加強政策預研儲備並把握好政策出台時度效，全力推動經濟持續回升向好。

鄭柵潔並稱，國家發改委也將堅持和完善政企常態化溝通交流機制，認真傾聽民營企業訴求建議，由點及面、點面結合，積極幫助企業解決實際困難，促進民營經濟健康發展、高質量發展。

面對美國關稅戰，中國國家發展改革委主任鄭柵潔要求民營企業，「把思想和行動統一到黨...
面對美國關稅戰，中國國家發展改革委主任鄭柵潔要求民營企業，「把思想和行動統一到黨中央的決策部署」。(中通社)

關稅 習近平 貿易戰

上一則

江西萬年縣委書記毛奇涉賄 判10年半 曾被爆性侵女下屬

下一則

曾當街掌摑母親 前香港特首梁振英次女33歲猝逝

延伸閱讀

川普曝曾警告台積電：不赴美建廠就課100％關稅

川普曝曾警告台積電：不赴美建廠就課100％關稅
逃生艇不夠大…中國選擇有限 被迫與美打消耗戰

逃生艇不夠大…中國選擇有限 被迫與美打消耗戰
川普回擊關稅批評「美國每天進帳20億」 再放話下一刀砍向藥品

川普回擊關稅批評「美國每天進帳20億」 再放話下一刀砍向藥品
川普對等關稅倒數...各國排隊等談判 白宮「不讀不回」

川普對等關稅倒數...各國排隊等談判 白宮「不讀不回」

熱門新聞

王楚欽被北大擬錄取。(新華社)

王楚欽考研上岸 總成績第一 北大：奧運冠軍不用統考

2025-04-03 02:23
美國副總統范斯一句「中國鄉巴佬」，引發中國網友憤怒。(路透)

范斯喊「中國鄉巴佬」 中網友怒：粗魯無知

2025-04-07 21:10
楊奇娜。（抖音視頻截圖）

福建38歲「洋媳婦」網紅猝逝 前一天還下田 曾是地方形象大使

2025-04-06 21:00
(觀察者網／截圖自經濟學人)

經濟學人：川普開倒車 「讓中國再次偉大」

2025-04-04 20:56
中國為因應美國施加對等關稅措施，已發布多項反制措施。（美聯社）

中國為何能火速反制川普關稅？ 官媒發文：釋放3訊息

2025-04-05 21:10
前NBA球星馬布里（右）與汪妤凌已在美國結婚。（取材自微博）

前NBA球星馬布里娶「好聲音」歌手 樂喊：我是中國女婿

2025-04-08 02:19

超人氣

更多 >
白宮：對中國104%關稅 自9日零時1分生效

白宮：對中國104%關稅 自9日零時1分生效
關稅加碼後 這5類超市商品會先漲

關稅加碼後 這5類超市商品會先漲
南加華女神秘失蹤多日 最後竟在這裡被發現

南加華女神秘失蹤多日 最後竟在這裡被發現
確認對中國徵收104%關稅 股指由升轉跌 史指跌破5000點

確認對中國徵收104%關稅 股指由升轉跌 史指跌破5000點
Trader Joe's大熱購物袋回歸 南加天沒亮就排長龍

Trader Joe's大熱購物袋回歸 南加天沒亮就排長龍