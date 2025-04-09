中國發改委穩市 邀滴滴、歌爾等5民企座談

中國發改委8日召開座談會，邀五家民營企業與會，聽取應對及建議。圖為江蘇天合光能生產車間內，工人封包電池片邊緣。(中新社)

中美貿易戰 已箭在弦上，中國國家發展改革委主任鄭柵潔8日上午邀集民營企業座談時指出，「面對美國加徵關稅 等外部風險挑戰，我們要把思想和行動統一到黨中央的決策部署上」。出席的民企有江蘇天合光能、浙江中基寧波、廣東領益智造、北京滴滴出行、山東歌爾股份等五家。

根據國家發展改革委官網發布的新聞稿，稱，五位企業負責人均認為，「對美國加徵關稅已有準備，正在積極採取應對措施，同時國內發展環境穩定、市場空間廣闊，企業有信心在黨中央堅強領導下克服困難、取得突破、實現更好發展。」

鄭柵潔表示，民營經濟已經形成相當的規模、占有很重的分量，是吸納城鎮就業的主要渠道，在穩增長、穩就業中發揮重要作用。

面對美加徵關稅，鄭柵潔除發表前述談話，他還表示，下一步，國家發展改革委將會同有關部門和地方，深入學習貫徹習近平 2月17日出席民營企業座談會和3月28日會見國際工商界代表時的重要講話精神，加快推動已出台的政策落地見效，加強政策預研儲備並把握好政策出台時度效，全力推動經濟持續回升向好。