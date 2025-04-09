關稅戰趨吉避凶 SHEIN供應鏈欲轉移境外 傳北京擋下

彭博稱，中國知名快時尚SHEIN正計畫將供應鏈向中國境外轉移，但此舉遭北京當局反對。(路透)

美國總統川普 上周祭出對等關稅 ，在全球掀起驚濤駭浪。然而，中國對此態度強硬回敬包括對美貨加徵34％、多種中重稀土相關物項實施出口管制等多個反制措施。除此之外，彭博近日引述消息稱，中國知名快時尚服裝銷售平台SHEIN（希音）正計畫將供應鏈 向中國境外轉移，但此舉遭北京當局反對，要避免其製造業供應鏈外流。

據彭博報導，知情人士透露，SHEIN正面臨北京的反對，因為其計畫將部分生產轉移出中國。知情人士還稱，中國商務部與SHEIN等公司就供應鏈多元化問題進行溝通，勸告這些企業不要轉向其他國家的供應商進行採購。目前尚不清楚中國商務部還聯絡了哪些其他企業。

該名知情人士還指，中國官方是在川普宣布對等關稅前數日表達有關要求，因為美國的關稅威脅促使SHEIN等公司尋求供應鏈多元化，以規避更高關稅。

報導稱，「川普的關稅政策讓企業急於尋找其他方式，以避免額外的進口關稅。」而生產轉移到海外所帶來的失業威脅，這也成為中國官員非常關心的問題。

另一位知情人士則表示，作為響應官方要求的行動之一，SHEIN已放棄組織供應商前往越南等東南亞國家旅行考察，建立生產基地的安排。

截至目前，SHEIN尚未就上述消息回覆，中國商務部也尚未就此回應。

報導還指，儘管許多中國企業透過將生產轉移到海外，避開川普第一任期內對中國徵收的關稅（如柬埔寨一半以上的工廠目前為中資企業），但中國商務部這次的舉動表明，北京方面不樂意看到類似的策略。

日經中文網3月底曾報導指，在廣東郊外「SHEIN村」曾成就SHEIN小量快速交貨的供應鏈革命，然而在美國關稅政策衝擊之下，訂單遽減，有商家停業，甚至向海外轉移。同時，從「SHEIN村」可看到被稱為「世界工廠」的中國正在迎來經濟結構的轉型期。

不過，界面新聞報導則指，SHEIN相關負責人近期提到，將在廣州建設大灣區最大的供應鏈總部，為公司全球銷售提供核心支持，該總部承擔生產、研發、倉儲物流等功能，三期全部達產後，年出口額預計逾人民幣千億元。

在川普宣布向中國加徵34％的對等關稅後，中國也還以向美國所有範圍內產品加徵34％關稅。對此，川普7日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上揚言，若中國不在8日撤回34%的報復性關稅，美國將在9日加徵50%的關稅，且所有中國要求與美國的會面都將取消。

路透指出，川普比預期更嚴厲的關稅政策已擾亂全球市場，並導致全球資產價值蒸發數兆美元。