我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

共和黨金主也開罵「胡鬧」 金融大亨接力痛批川普對等關稅政策

大戲還沒上場？黑天鵝基金經理人：史詩級崩盤最終將大跌80%

展示「錯誤地圖」？ 中使館批瑞典涉華報告「縱容台獨」

記者謝守真／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國駐瑞典使館近日針對瑞典中國國家知識中心發出的涉華報告指，其在台灣、涉疆、涉藏、人權等問題上「歪曲事實真相」，中方對此強烈不滿和堅決反對。（路透）
中國駐瑞典使館近日針對瑞典中國國家知識中心發出的涉華報告指，其在台灣、涉疆、涉藏、人權等問題上「歪曲事實真相」，中方對此強烈不滿和堅決反對。（路透）

中國大陸駐瑞典使館近日針對瑞典中國國家知識中心發出的「中國簡介──為瑞典行動者提供的中國知識支持」報告指出，該報告在台灣、涉疆、涉藏、人權等問題上「歪曲事實真相」，對中方進行攻擊抹黑，嚴重誤導公眾認知，嚴重損害其形象，中方對此強烈不滿和堅決反對。就台灣問題，妄稱瑞典不認同中方關於台灣屬於中華人民共和國的立場，並展示「錯誤的中國地圖」，縱容台獨就是破壞台海和平穩定。

據中國駐瑞典使館網站，駐瑞典使館發言人稱，上述報告在多個問題上歪曲事實真相。其中，針對台灣問題，發言人稱，事實上，台灣是中國領土不可分割的一部分，這既是歷史也是事實。今年是台灣光復80周年。中國人民抗日戰爭的勝利，使台灣重回中國版圖。《開羅宣言》、《波茨坦公告》明確規定，將日本竊取的台灣歸還中國。「這些都確認中國對台灣的主權，構成戰後國際秩序的重要組成部分。」

發言人說，1971年，聯合國大會以壓倒性多數通過第2758號決議，決定恢復中華人民共和國在聯合國的一切合法權利，並立即將台灣當局的代表從聯合國及其一切機構中驅逐出去，這一決議徹底解決了包括台灣在內全中國在聯合國的代表權問題，徹底杜絕了製造「兩個中國」或「一中一台」的任何可能。

發言人強調，「台灣地區在聯合國的唯一稱謂就是『中國台灣省』。台灣從來不是一個國家，過去不是，今後更絕無可能。」鼓吹台獨就是分裂中國，支持台獨就是干涉中國內政，縱容台獨就是破壞台海和平穩定。

發言人聲稱，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。這是一中原則最完整、最準確的表述，沒有任何「自訂」的理由和空間。堅持一中原則是中國與包括瑞典在內的世界其他國家建立和發展外交關係的政治基礎和前提，也是瑞典政府對中方所做的鄭重承諾。

發言人續指，主權原則是聯合國憲章的基石，任何國家、任何人都不該搞任何雙重標準。尊重各國的主權和領土完整就應該支持中國實現完全統一，堅持一個中國政策就應該反對任何形式的台獨。「中國終將統一，也必將統一。」

該發言人強調，希望包括瑞典中國國家知識中心在內的瑞典智庫及各界人士切實尊重中國主權和領土完整，客觀理性看待中國和中國的發展，多做有利於促進中瑞關係健康穩定發展和兩國人民共同福祉的事情。

值得注意的是，瑞典中國國家知識中心的報告也提到，西藏和新疆的少數民族群體遭受系統性的迫害，北京政府實施各種形式的強迫勞動等。

瑞典 聯合國 華人

上一則

北京出手強力救市 中股周二早盤止跌回升

延伸閱讀

聯合國：削減援助預算恐使孕產婦死亡率增加

聯合國：削減援助預算恐使孕產婦死亡率增加
G7譴責中國對台軍演 中駐加拿大使館：干涉內政

G7譴責中國對台軍演 中駐加拿大使館：干涉內政
美國加徵關稅後首發聲 中國駐美使館籲：糾正錯誤作法

美國加徵關稅後首發聲 中國駐美使館籲：糾正錯誤作法
美國政府警告歐洲企業遵守川普反DEI規定

美國政府警告歐洲企業遵守川普反DEI規定

熱門新聞

王楚欽被北大擬錄取。(新華社)

王楚欽考研上岸 總成績第一 北大：奧運冠軍不用統考

2025-04-03 02:23
楊奇娜。（抖音視頻截圖）

福建38歲「洋媳婦」網紅猝逝 前一天還下田 曾是地方形象大使

2025-04-06 21:00
(觀察者網／截圖自經濟學人)

經濟學人：川普開倒車 「讓中國再次偉大」

2025-04-04 20:56
中國為因應美國施加對等關稅措施，已發布多項反制措施。（美聯社）

中國為何能火速反制川普關稅？ 官媒發文：釋放3訊息

2025-04-05 21:10
美國副總統范斯一句「中國鄉巴佬」，引發中國網友憤怒。(路透)

范斯喊「中國鄉巴佬」 中網友怒：粗魯無知

2025-04-07 21:10
中國國務院關稅稅則委員會公告，宣布對原產於美國的所有進口商品加徵34%關稅。（美聯社）

關稅戰再起 中國出手反擊對等關稅 對美所有進口商品加徵34%關稅

2025-04-04 06:58

超人氣

更多 >
豬哥亮愛女認了「離開台灣」巨額保險內幕曝光

豬哥亮愛女認了「離開台灣」巨額保險內幕曝光
華人入境美國若簽署這份表格 恐被遣返 綠卡也會喪失

華人入境美國若簽署這份表格 恐被遣返 綠卡也會喪失
川普再威脅中國：不撤銷反制就再加50%關稅

川普再威脅中國：不撤銷反制就再加50%關稅
美股3大指數開低後一度戲劇性反彈 因2消息致多空拉鋸

美股3大指數開低後一度戲劇性反彈 因2消息致多空拉鋸
貝森特稱70國來談關稅「我們很忙」 這個國家優先協商

貝森特稱70國來談關稅「我們很忙」 這個國家優先協商