展示「錯誤地圖」？ 中使館批瑞典涉華報告「縱容台獨」

中國駐瑞典使館近日針對瑞典中國國家知識中心發出的涉華報告指，其在台灣、涉疆、涉藏、人權等問題上「歪曲事實真相」，中方對此強烈不滿和堅決反對。（路透）

中國大陸駐瑞典 使館近日針對瑞典中國國家知識中心發出的「中國簡介──為瑞典行動者提供的中國知識支持」報告指出，該報告在台灣、涉疆、涉藏、人權等問題上「歪曲事實真相」，對中方進行攻擊抹黑，嚴重誤導公眾認知，嚴重損害其形象，中方對此強烈不滿和堅決反對。就台灣問題，妄稱瑞典不認同中方關於台灣屬於中華人 民共和國的立場，並展示「錯誤的中國地圖」，縱容台獨就是破壞台海和平穩定。

據中國駐瑞典使館網站，駐瑞典使館發言人稱，上述報告在多個問題上歪曲事實真相。其中，針對台灣問題，發言人稱，事實上，台灣是中國領土不可分割的一部分，這既是歷史也是事實。今年是台灣光復80周年。中國人民抗日戰爭的勝利，使台灣重回中國版圖。《開羅宣言》、《波茨坦公告》明確規定，將日本竊取的台灣歸還中國。「這些都確認中國對台灣的主權，構成戰後國際秩序的重要組成部分。」

發言人說，1971年，聯合國 大會以壓倒性多數通過第2758號決議，決定恢復中華人民共和國在聯合國的一切合法權利，並立即將台灣當局的代表從聯合國及其一切機構中驅逐出去，這一決議徹底解決了包括台灣在內全中國在聯合國的代表權問題，徹底杜絕了製造「兩個中國」或「一中一台」的任何可能。

發言人強調，「台灣地區在聯合國的唯一稱謂就是『中國台灣省』。台灣從來不是一個國家，過去不是，今後更絕無可能。」鼓吹台獨就是分裂中國，支持台獨就是干涉中國內政，縱容台獨就是破壞台海和平穩定。

發言人聲稱，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。這是一中原則最完整、最準確的表述，沒有任何「自訂」的理由和空間。堅持一中原則是中國與包括瑞典在內的世界其他國家建立和發展外交關係的政治基礎和前提，也是瑞典政府對中方所做的鄭重承諾。

發言人續指，主權原則是聯合國憲章的基石，任何國家、任何人都不該搞任何雙重標準。尊重各國的主權和領土完整就應該支持中國實現完全統一，堅持一個中國政策就應該反對任何形式的台獨。「中國終將統一，也必將統一。」

該發言人強調，希望包括瑞典中國國家知識中心在內的瑞典智庫及各界人士切實尊重中國主權和領土完整，客觀理性看待中國和中國的發展，多做有利於促進中瑞關係健康穩定發展和兩國人民共同福祉的事情。

值得注意的是，瑞典中國國家知識中心的報告也提到，西藏和新疆的少數民族群體遭受系統性的迫害，北京政府實施各種形式的強迫勞動等。