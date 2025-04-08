關稅戰 金融時報：北京還有牌沒打 WSJ：中已準備好打仗

美中貿易戰愈演愈烈，媒體分析中國還有反制空間。圖為川普(左)與習近平2019年在G20峰會見面。(路透資料照片)

美中貿易大戰愈演愈烈，川普 稱中國若不撤回報復性關稅 ，將在9日起對中國額外再徵收50%關稅。針對兩國你來我往的關稅加碼戰，華爾街日報(WSJ)分析，中國本想跟川普在談判桌上協商，但因為找不到和川普溝通的管道，現在準備再打一場貿易戰；金融時報則認為北京仍保留了一些火力，還有空間執行更嚴格的出口限制。

中國政府上周對美祭出報復性措施，不但喊出同樣34%的關稅，更涵蓋所有美國進口商品，並限制某些稀土 礦物出口、將幾間美企列入貿易黑名單。川普回嗆「中國打錯算盤、慌了手腳」，並稱「這是它們最承受不起的後果」，美中貿易情勢愈來愈緊張。

華爾街日報指出，由於華府和北京間缺乏溝通，囂張川普與傲慢習近平可能上演針鋒相對的報復循環，原定6月可能舉行的川習會，目前看來短期難以登場，甚至連美中談判恐怕都難以啟動。

金融時報分析，中國似乎還有進一步升級反制措施的空間。策緯諮詢公司副總監康姆斯（Cory Combs）表示，目前中國宣布實施出口管制的七類中重稀土，雖然對很多技術，包括光纖、資料儲存和傳輸十分重要，但美國對這些進口稀土的依賴相對有限。

他認為，對醫療儀器、電動車及智慧型手機很重要的輕稀土，可能會成為未來北京管制出口的目標。事實上，有在北京經商的人士透露，近來中國監管機構已開始對需要出口許可的關鍵礦物拖延審核，「當局沒有對出口申請說不，但是沒有回覆」。這種情況過去也曾出現在政治緊張時期。

而另一項中國可研究的加強反制措施，是阻止中企在美投資，如車企比亞迪已在美國建廠，但將來新的投資要獲得北京當局准許。

川普在貿易戰的強勢舉措，顯然試圖切斷中國商品進入美國商店貨架和家庭的途徑，不僅關閉了前門，也關上了後門。紐約時報報導，自從川普七年前對中國商品徵收關稅以來，許多中國公司投入數十億美元，轉向越南、柬埔寨、泰國、馬來西亞和墨西哥等國建工業園區，並從中國進口零組件，組裝為成品後再運往美國。但川普今年早些時候對墨西哥徵收了額外關稅，並於上周宣布對中國在東南亞的夥伴國家也徵收高達49%的關稅。

諮詢公司歐亞集團新加坡辦事處的中國主管王丹表示，「這是有針對性地封堵中國進入美國市場的後門」，「其結果是，無論是直接進口還是通過第三國進口，來自中國的進口成本將永久性提高」。