特斯拉等都來了…中召開美企圓桌會 籲業者促川普回頭

中國商務部副部長凌激6日主持召開美資企業圓桌會，強調「中國過去是、現在是、將來也必然是外商理想、安全、有為的投資沃土」。(取材自中國商務部網站)

在美中雙方互掐脖子的關稅 戰開打後，中國商務部 副部長兼國際貿易談判副代表凌激6日主持召開美資企業圓桌會，特斯拉、GE醫療、美敦力等20多家美資企業代表參會。他承諾將一如既往為包括美資企業在內的在華外企提供保障，並籲美企籲採取務實行動，維護全球產供鏈穩定。

自由亞洲電台報導，美國總統川普 宣布對等關稅稅率，對中國再加徵34%關稅；中國隨即反制，對美國所有進口商品加徵34%關稅。在圓桌會議上，凌激呼籲在場的美國企業「採取實行動」，指出「關稅問題的根子在美國」，暗示企業應向華府施加影響，敦促川普政府撤回關稅決定。

根據中國商務部網站，凌激表示，中方反制措施既是堅定維護包括美資企業在內的企業合法權益，也是促使美國回到多邊貿易體制的正確軌道上來，不論國際風雲如何變幻，中國推進改革開放堅定不移，多邊主義是解決世界面臨困難挑戰的必然選擇，中國開放的大門只會越開越大，利用外資的政策沒有變也不會變。

凌激表示，中國商務部將一如既往為包括美資企業在內的在中國外資企業提供保障，依法保護外資企業合法權益，積極推動解決外資企業問題訴求。「中國過去是、現在是、將來也是外商理想、安全的投資沃土」。

香港文匯報報導，參加圓桌會的美資企業代表表示，通過本次會議傳遞積極信號，將及時向總部報告。會上，企業代表反映當前投資經營中遇到的問題，商務部相關司局負責人現場逐一回應。

中國人民大學重陽金融研究院研究員劉英表示，當前中美企業均面臨對等關稅衝擊，此次會議既是中國主動傾聽美企應對關稅政策挑戰的務實舉措，也揭示一個關鍵事實：眾多美企採取中國生產、返銷美國」的運營模式，其出口產品同樣成為關稅戰的「連帶受害者」，形成了中美企業「利益共損」的特殊困境。

「在美國發動全球關稅大戰的背景下，中國召開美資企業圓桌會釋放出中國進一步擴大開放的明確信號，表明國際貿易和國際投資的大門會越開越大。」北京大學經濟學院教授、國民經濟研究中心主任蘇劍表示；他表示，穩外資對穩中國經濟具有關鍵作用，此次會議既是對美國企業貿易訴求的回應，更是向國際合作夥伴傳遞穩預期、強信心的政策信號。