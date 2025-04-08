我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大戲還沒上場？黑天鵝基金經理人：史詩級崩盤最終將大跌80%

「美國旗應美國製」…白宮列10項「不公平貿易」 中日皆上榜

特斯拉等都來了…中召開美企圓桌會 籲業者促川普回頭

中國新聞組╱北京8日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國商務部副部長凌激6日主持召開美資企業圓桌會，強調「中國過去是、現在是、將來也必然是外商理想、安全、有為的投資沃土」。(取材自中國商務部網站)
中國商務部副部長凌激6日主持召開美資企業圓桌會，強調「中國過去是、現在是、將來也必然是外商理想、安全、有為的投資沃土」。(取材自中國商務部網站)

在美中雙方互掐脖子的關稅戰開打後，中國商務部副部長兼國際貿易談判副代表凌激6日主持召開美資企業圓桌會，特斯拉、GE醫療、美敦力等20多家美資企業代表參會。他承諾將一如既往為包括美資企業在內的在華外企提供保障，並籲美企籲採取務實行動，維護全球產供鏈穩定。

自由亞洲電台報導，美國總統川普宣布對等關稅稅率，對中國再加徵34%關稅；中國隨即反制，對美國所有進口商品加徵34%關稅。在圓桌會議上，凌激呼籲在場的美國企業「採取實行動」，指出「關稅問題的根子在美國」，暗示企業應向華府施加影響，敦促川普政府撤回關稅決定。

根據中國商務部網站，凌激表示，中方反制措施既是堅定維護包括美資企業在內的企業合法權益，也是促使美國回到多邊貿易體制的正確軌道上來，不論國際風雲如何變幻，中國推進改革開放堅定不移，多邊主義是解決世界面臨困難挑戰的必然選擇，中國開放的大門只會越開越大，利用外資的政策沒有變也不會變。

凌激表示，中國商務部將一如既往為包括美資企業在內的在中國外資企業提供保障，依法保護外資企業合法權益，積極推動解決外資企業問題訴求。「中國過去是、現在是、將來也是外商理想、安全的投資沃土」。

香港文匯報報導，參加圓桌會的美資企業代表表示，通過本次會議傳遞積極信號，將及時向總部報告。會上，企業代表反映當前投資經營中遇到的問題，商務部相關司局負責人現場逐一回應。

中國人民大學重陽金融研究院研究員劉英表示，當前中美企業均面臨對等關稅衝擊，此次會議既是中國主動傾聽美企應對關稅政策挑戰的務實舉措，也揭示一個關鍵事實：眾多美企採取中國生產、返銷美國」的運營模式，其出口產品同樣成為關稅戰的「連帶受害者」，形成了中美企業「利益共損」的特殊困境。

「在美國發動全球關稅大戰的背景下，中國召開美資企業圓桌會釋放出中國進一步擴大開放的明確信號，表明國際貿易和國際投資的大門會越開越大。」北京大學經濟學院教授、國民經濟研究中心主任蘇劍表示；他表示，穩外資對穩中國經濟具有關鍵作用，此次會議既是對美國企業貿易訴求的回應，更是向國際合作夥伴傳遞穩預期、強信心的政策信號。

關稅 商務部 川普

上一則

「粗魯且無知」…范斯喊中國鄉巴佬 中網怒美媒也諷刺

下一則

北京出手強力救市 中股周二早盤止跌回升

延伸閱讀

川普關稅大棒盤算 美債是特急件

川普關稅大棒盤算 美債是特急件
美對等關稅 是戰爭行為

美對等關稅 是戰爭行為
川普威脅加碼50% 中國放話「奉陪到底」 學者曝北京盤算

川普威脅加碼50% 中國放話「奉陪到底」 學者曝北京盤算
關稅引爆多邊貿易戰？ 學者：各國恐脫鉤美國市場

關稅引爆多邊貿易戰？ 學者：各國恐脫鉤美國市場

熱門新聞

王楚欽被北大擬錄取。(新華社)

王楚欽考研上岸 總成績第一 北大：奧運冠軍不用統考

2025-04-03 02:23
楊奇娜。（抖音視頻截圖）

福建38歲「洋媳婦」網紅猝逝 前一天還下田 曾是地方形象大使

2025-04-06 21:00
(觀察者網／截圖自經濟學人)

經濟學人：川普開倒車 「讓中國再次偉大」

2025-04-04 20:56
中國為因應美國施加對等關稅措施，已發布多項反制措施。（美聯社）

中國為何能火速反制川普關稅？ 官媒發文：釋放3訊息

2025-04-05 21:10
美國副總統范斯一句「中國鄉巴佬」，引發中國網友憤怒。(路透)

范斯喊「中國鄉巴佬」 中網友怒：粗魯無知

2025-04-07 21:10
中國國務院關稅稅則委員會公告，宣布對原產於美國的所有進口商品加徵34%關稅。（美聯社）

關稅戰再起 中國出手反擊對等關稅 對美所有進口商品加徵34%關稅

2025-04-04 06:58

超人氣

更多 >
豬哥亮愛女認了「離開台灣」巨額保險內幕曝光

豬哥亮愛女認了「離開台灣」巨額保險內幕曝光
華人入境美國若簽署這份表格 恐被遣返 綠卡也會喪失

華人入境美國若簽署這份表格 恐被遣返 綠卡也會喪失
川普再威脅中國：不撤銷反制就再加50%關稅

川普再威脅中國：不撤銷反制就再加50%關稅
美股3大指數開低後一度戲劇性反彈 因2消息致多空拉鋸

美股3大指數開低後一度戲劇性反彈 因2消息致多空拉鋸
貝森特稱70國來談關稅「我們很忙」 這個國家優先協商

貝森特稱70國來談關稅「我們很忙」 這個國家優先協商