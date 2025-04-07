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關稅戰開打 人民幣兌美元匯率跌至2個半月低點

記者賴錦宏／即時報導
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中美兩國互相加徵關稅後，人民幣兌美元匯率7日盤中跌至近兩個半月低點。（路透）
中美兩國互相加徵關稅後，人民幣兌美元匯率7日盤中跌至近兩個半月低點。（路透）

全球貿易緊張局勢加劇，中美兩國互相加徵關稅後，人民幣承壓下跌。人民幣兌美元匯率4月7日跌至兩個半月低點。

據路透報導，在岸人民幣兌美元匯率在星期一（4月7日）早盤交易中跌至7.3165點，為自1月20日以來的最弱水平。離岸人民幣兌美元匯率7.3255，亞洲交易時段下跌約0.41%。

目前，美國對中國商品加徵的關稅已超過50%，中國也迅速反擊，對美國進口商品加徵額外關稅。全球市場密切關注北京是否會採取措施，允許人民幣進一步貶值。

在市場開盤前，中國人民銀行將人民幣兌美元中間價設定為7.198，高於路透估算的7.3162。

自去年11月中旬以來，大陸央行一直將官方指導價定在高於市場預期的水平，分析師和交易員認為這顯示央行對人民幣貶值感到不安。

瑞穗銀行首席亞洲外匯策略師張建泰（Ken Cheung）表示，周一官方中間價的設定表明，央行不會透過大幅貨幣貶值來抵消關稅上調的影響。

張建泰認為，中國央行目前的策略似乎是，繼續允許人民幣兌一籃子貨幣貶值，同時保持兌美元的相對穩定。

在川普擔任總統的首個任期內，在2018年3月至2020年5月的一系列互徵關稅公告後，人民幣兌美元貶值逾12%。

關稅 央行 匯率

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