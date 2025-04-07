「我該在關稅實施前買什麽」 美媒所列清單 繞不開中國

美國民眾在路邊秀「終於買到了中國品牌（海信）電視機」。（視頻截圖）

自美國總統川普 宣布加徵「對等關稅 」後，讓美國人開啟瘋狂囤貨模式。不少美國民眾紛紛在網上搜索哪些商品會因關稅漲價，「我該在關稅實施前買什麼」、「我該搶購什麼」等關鍵詞成為搜索引擎熱搜詞，不少美媒也根據相關信息給民眾列出了購物清單。在這些清單裡，「中國」成了一個繞不開的關鍵詞。

環球時報新媒體報導，自4月2日至今，在谷歌搜索平台，「我該在關稅實施前買什麼」、「關稅實施前應該買的東西」以及「買在關稅實施前」等關鍵詞搜索頻率激增，多家美媒的報導也列出了可能因關稅導致漲價的商品類別，「中國」一詞幾乎貫穿始終。

4日，美國「新聞周刊」列出了10種會因關稅價格上漲的商品，其中智能手機、家用電器、服裝、玩具這四類商品主要依賴「中國製造」。

而在美國福克斯新聞3日的報導中，除上述四類商品外，報導還提到美國使用的大量木材、建築用電子器材等設備也大量從中國進口。

有數據顯示，近年來「中國製造」占據了美國總進口份額的21.2%，這些產品大多為美國人日常常用商品，這使得美國對華加徵關稅將嚴重影響美國人的日常生活。「今日美國」以蘋果手機為例稱，若整個生產線都將關稅增加的成本計算進最終售價，美國消費者將面臨蘋果手機漲價40%的困境。

據美國廣播公司5日報導，美國消費者正因關稅開始「瘋狂囤貨」，為了躲避關稅提前下單的汽車購買者導致美國3月份汽車銷量飆升11.2%，一些美國消費者甚至舉債「搶購大件」。

據了解，不少美國人早在關稅政策正式發布前便緊張兮兮，從大學生、主婦到企業人士，都掀起「未雨綢繆」式消費，導致中製電視被搶購一空。一名50歲的紐約市 民表示，在打電話詢問、並跑了多家商店後，終於搶購到一家商店最後一台中國品牌的電視。