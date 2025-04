中媒利用AI歌曲、短片 酸川普「帶來不完美的世界」

中國媒體用上AI歌曲和短片,辛辣回擊川普關稅。(取材自觀察者網)

中國祭出多項措施迅速反擊美國對等關稅 的消息受到全球關注,有外媒還注意到,除了嚴厲的反制措施以外,中國外交部和媒體也用更為別出心裁的方式對川普 的「關稅大棒」再補了一拳:借助AI (人工智能)生成的歌曲和短視頻,抨擊川普的經濟政策為美國帶來一個「不完美的世界」,而和中國「攜手前行,可以讓世界更美好」。這是中國鮮見「辛辣」回擊美國。

據觀察者網報導,「時代」周刊、Futurism網站等美媒4日報導指出,川普3日宣布對全球貿易夥伴徵收「對等關稅」的「解放日」後一天,中國國際電視台(CGTN)發布了一首名為「關稅之殤」(英文名:Look What You Taxed Us Through)的歌曲。Futurism網站稱,這首歌的歌詞從美國消費者角度出發批評川普的經濟政策。

這首2分42秒的歌裡唱道:「菜價貴如金,油價猛於虎。『交易藝術』?不過是謊言一出。看哪,這稅收的煉獄!通脹幽靈,人人自危。看哪,這稅收的殘酷!富豪逍遙,窮人哭訴。」視頻所配的畫面是美國民眾舉行反川普、反馬斯克抗議的現場。CGTN在視頻介紹中表示,這首歌是由AI生成的,不過,「(美國的)債務危機?100%人為的」。

「時代」周刊還觀察到,新華社旗下的社交媒體帳號也在3日發布了一部時長3分18秒的「科幻驚悚」短片「T.A.R.I.F.F」(關稅)。視頻講述了「馬洛里博士」(Dr. Mallory)要求「T.A.R.I.F.F」加碼徵收「激進關稅」導致失業率上升、生活成本增加、貿易中斷。短片最後,「T.A.R.I.F.F」選擇啟動自毀程序,馬洛里博士也在爆炸中被一並帶走。