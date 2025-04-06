我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普關稅豪賭政治資本 共和黨恐再現1932年「經濟大蕭條」慘敗

歐美現萬人反川普遊行 抗議激進關稅嗆「把手拿開」

中媒利用AI歌曲、短片 酸川普「帶來不完美的世界」

中國新聞組／北京6日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國媒體用上AI歌曲和短片，辛辣回擊川普關稅。（取材自觀察者網）
中國媒體用上AI歌曲和短片，辛辣回擊川普關稅。（取材自觀察者網）

中國祭出多項措施迅速反擊美國對等關稅的消息受到全球關注，有外媒還注意到，除了嚴厲的反制措施以外，中國外交部和媒體也用更為別出心裁的方式對川普的「關稅大棒」再補了一拳：借助AI（人工智能）生成的歌曲和短視頻，抨擊川普的經濟政策為美國帶來一個「不完美的世界」，而和中國「攜手前行，可以讓世界更美好」。這是中國鮮見「辛辣」回擊美國。

據觀察者網報導，「時代」周刊、Futurism網站等美媒4日報導指出，川普3日宣布對全球貿易夥伴徵收「對等關稅」的「解放日」後一天，中國國際電視台（CGTN）發布了一首名為「關稅之殤」（英文名：Look What You Taxed Us Through）的歌曲。Futurism網站稱，這首歌的歌詞從美國消費者角度出發批評川普的經濟政策。

這首2分42秒的歌裡唱道：「菜價貴如金，油價猛於虎。『交易藝術』？不過是謊言一出。看哪，這稅收的煉獄！通脹幽靈，人人自危。看哪，這稅收的殘酷！富豪逍遙，窮人哭訴。」視頻所配的畫面是美國民眾舉行反川普、反馬斯克抗議的現場。CGTN在視頻介紹中表示，這首歌是由AI生成的，不過，「（美國的）債務危機？100%人為的」。

「時代」周刊還觀察到，新華社旗下的社交媒體帳號也在3日發布了一部時長3分18秒的「科幻驚悚」短片「T.A.R.I.F.F」（關稅）。視頻講述了「馬洛里博士」（Dr. Mallory）要求「T.A.R.I.F.F」加碼徵收「激進關稅」導致失業率上升、生活成本增加、貿易中斷。短片最後，「T.A.R.I.F.F」選擇啟動自毀程序，馬洛里博士也在爆炸中被一並帶走。

「時代」周刊還發現，中國外交部3日也在海外社交媒體上發布了一個似乎結合了AI配音和真實畫面的視頻，不到一分鐘長度向觀眾提出「你想生活在什麽樣的世界裡？」一個是當前充斥著打壓和關稅等的「不完美世界」，另一個是中方主張構建的美好世界願景。

中國媒體用上AI歌曲和短片，辛辣回擊川普關稅。（取材自觀察者網）
中國媒體用上AI歌曲和短片，辛辣回擊川普關稅。（取材自觀察者網）
中國媒體用上AI歌曲和短片，辛辣回擊川普關稅。（取材自觀察者網）
中國媒體用上AI歌曲和短片，辛辣回擊川普關稅。（取材自觀察者網）

關稅 川普 AI

上一則

WSJ：4千億輸美產品將轉銷 「中國製造的海嘯」要來了

延伸閱讀

中國能靠提振內需對沖川普關稅？ 美學者不樂觀：1根源難改

中國能靠提振內需對沖川普關稅？ 美學者不樂觀：1根源難改
示威抗議川普關稅 華府民眾憂關稅推升物價、退休金不保

示威抗議川普關稅 華府民眾憂關稅推升物價、退休金不保
對美零關稅也被課稅 以色列總理內唐亞胡周一來美見川普協商

對美零關稅也被課稅 以色列總理內唐亞胡周一來美見川普協商
「邪惡美國 善良中國」 德媒：川普關稅將盟友推向北京懷抱

「邪惡美國 善良中國」 德媒：川普關稅將盟友推向北京懷抱

熱門新聞

王楚欽被北大擬錄取。(新華社)

王楚欽考研上岸 總成績第一 北大：奧運冠軍不用統考

2025-04-03 02:23
(觀察者網／截圖自經濟學人)

經濟學人：川普開倒車 「讓中國再次偉大」

2025-04-04 20:56
世界泳聯也發文送祝福全紅嬋。（取材自微博）

全紅嬋18歲生日願望曝光 最關心的事竟然不是金牌？

2025-03-29 02:18

杭州SUV墜河 夫妻死扒著車窗 有人來救…男1句話征服全網

2025-03-31 07:30
中國國務院關稅稅則委員會公告，宣布對原產於美國的所有進口商品加徵34%關稅。（美聯社）

關稅戰再起 中國出手反擊對等關稅 對美所有進口商品加徵34%關稅

2025-04-04 06:58
美國總統宣布將對中國進口品課徵平均約70%關稅，恐使大量原本要銷往美國的中國製品轉向其他國家。路透

川普實施對等關稅後 各國高度警戒海量中國製品湧入

2025-04-04 10:47

超人氣

更多 >
德州女搭廉航不想付行李費 用一招成功矇騙過海關

德州女搭廉航不想付行李費 用一招成功矇騙過海關
明知川普關稅荒謬卻不敢說？傳財長打算走人

明知川普關稅荒謬卻不敢說？傳財長打算走人
馬斯克與川普分歧？關稅讓他失數百億 狠酸納瓦羅：念哈佛非好事

馬斯克與川普分歧？關稅讓他失數百億 狠酸納瓦羅：念哈佛非好事
幫對等關稅背書？川普轉發「巴菲特力挺」影片 波克夏急澄清

幫對等關稅背書？川普轉發「巴菲特力挺」影片 波克夏急澄清
政策引發民怨 全美多地爆發反川普示威

政策引發民怨 全美多地爆發反川普示威