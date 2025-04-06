我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「黑色星期一」重演？華爾街祭疫後最大規模保證金追繳令

馬斯克與川普分歧？關稅讓他失數百億 狠酸納瓦羅：念哈佛非好事

中國能靠提振內需對沖川普關稅？ 美學者不樂觀：1根源難改

中國新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
曾任摩根史坦利首席經濟學家的耶魯大學高級研究員羅奇。圖為他3月26日出席中國海南博鰲論壇。(新華社)
曾任摩根史坦利首席經濟學家的耶魯大學高級研究員羅奇。圖為他3月26日出席中國海南博鰲論壇。(新華社)

美國總統川普4月2日宣布實施「對等關稅」，其中對來自中國的進口商品將加徵34%的關稅。對此，曾任摩根史坦利首席經濟學家的耶魯大學高級研究員羅奇（Stephen Roach）表示，「對於世界各國而言，都將面臨著由關稅引起的非常嚴重的外部衝擊，尤其對於仍然非常依賴全球貿易的中國而言。」

長期觀察中國經濟的羅奇近日接受中國媒體「財新網」訪問時指出，從過去幾十年的經驗看，中國善於應對外部衝擊。從1997年至1998年的亞洲金融危機，到2008年至2009年的全球金融危機，再到川普1.0和2.0的貿易衝擊，每隔十年左右，出口導向型的中國就被迫要提升自身韌性。

「中國高層近期的表態也表明，他們已經準備好迎接另一次外部衝擊，但這次的風險在於，外部衝擊的數量級是非常巨大的。中國重點通過重振國內消費來提振經濟的舉措是否可行，我表示謹慎態度。」羅奇說。

羅奇稱，在中國經濟政策研究領域，消費主導的經濟再平衡是老生常談，但迄今收效甚微。目前來看，中國政策層仍持續強調「以舊換新」政策，試圖提前釋放汽車、家電及部分消費電子等大件耐用品更新換代的需求；但僅靠一次性刺激置換需求，並不能化解居民預防性儲蓄居高不下的頑疾，這意味著非剛性消費的持續增長前景依然不容樂觀。

根據國際貨幣基金（IMF）預測，2024年中國居民儲蓄率達43.44%，遠高於歐美發達國家水平。羅奇認為，要讓中國消費者增加消費，根源在於減少他們由恐懼驅動的預防性儲蓄，要改變中國消費者的行為模式。但推出提高勞動收入的政策相對容易，但要扭轉消費者的行為動機則困難得多，因為這需要消除人們內心深處對未來的擔憂。

羅奇表示，消除人們對未來擔憂的關鍵，在於推動社會保障體系改革。在他看來，盡管中國政府在擴大社保覆蓋面方面有所行動，但還是沒有投入大量資源來實質性提升社會保障福利水準。

「需要有非常大額（massive）的資源投入才行。如果不下血本提高社保福利質量，那怎樣向大眾家庭發出明確信號？又怎樣改變消費者內心深處對未來的擔憂？」他說。

針對川普的對等關稅政策，羅奇預期，將導致其他國家採取報復性措施，這會給全球貿易帶來很大壓力，正如1930年美國稅法帶來的影響那樣，「一場競相踩踏的競爭已不可避免」。

關稅 川普 耶魯大學

上一則

中網紅吃播後催吐 竟吞下15公分牙刷 捂脖急就醫

下一則

安全考量 中國逾50家銀行宣布停止各類「無卡服務」

延伸閱讀

川普關稅豪賭政治資本 共和黨恐再現1932年「經濟大蕭條」慘敗

川普關稅豪賭政治資本 共和黨恐再現1932年「經濟大蕭條」慘敗
川普稱拿走美晶片 藍民代點出台科技業心酸：吃定台灣會聽話

川普稱拿走美晶片 藍民代點出台科技業心酸：吃定台灣會聽話
數千人湧上南加街頭 響應全國抗議川普遊行

數千人湧上南加街頭 響應全國抗議川普遊行
被拉進白宮群組 大西洋月刊主編戈德堡是川普眼中釘

被拉進白宮群組 大西洋月刊主編戈德堡是川普眼中釘

熱門新聞

王楚欽被北大擬錄取。(新華社)

王楚欽考研上岸 總成績第一 北大：奧運冠軍不用統考

2025-04-03 02:23
(觀察者網／截圖自經濟學人)

經濟學人：川普開倒車 「讓中國再次偉大」

2025-04-04 20:56
世界泳聯也發文送祝福全紅嬋。（取材自微博）

全紅嬋18歲生日願望曝光 最關心的事竟然不是金牌？

2025-03-29 02:18

杭州SUV墜河 夫妻死扒著車窗 有人來救…男1句話征服全網

2025-03-31 07:30
中國國務院關稅稅則委員會公告，宣布對原產於美國的所有進口商品加徵34%關稅。（美聯社）

關稅戰再起 中國出手反擊對等關稅 對美所有進口商品加徵34%關稅

2025-04-04 06:58
美國總統宣布將對中國進口品課徵平均約70%關稅，恐使大量原本要銷往美國的中國製品轉向其他國家。路透

川普實施對等關稅後 各國高度警戒海量中國製品湧入

2025-04-04 10:47

超人氣

更多 >
德州女搭廉航不想付行李費 用一招成功矇騙過海關

德州女搭廉航不想付行李費 用一招成功矇騙過海關
明知川普關稅荒謬卻不敢說？傳財長打算走人

明知川普關稅荒謬卻不敢說？傳財長打算走人
馬斯克與川普分歧？關稅讓他失數百億 狠酸納瓦羅：念哈佛非好事

馬斯克與川普分歧？關稅讓他失數百億 狠酸納瓦羅：念哈佛非好事
幫對等關稅背書？川普轉發「巴菲特力挺」影片 波克夏急澄清

幫對等關稅背書？川普轉發「巴菲特力挺」影片 波克夏急澄清
政策引發民怨 全美多地爆發反川普示威

政策引發民怨 全美多地爆發反川普示威