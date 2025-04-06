中國解放軍進駐 中柬雲壤海軍基地掛牌

一艘解放軍海軍艦艇停泊在柬埔寨海軍碼頭的資料照片。(路透)

解放軍 在海外又多一處可派員的據點。據中國國防部 消息，「中柬雲壤港聯合保障和訓練中心」(雲壤海軍基地)5日掛牌啟用，柬埔寨總理洪馬內在啟用典禮上披露，中國國家主席習近平 將與本月訪問柬國。

中國國防部5日宣布，當天「中柬雲壤港聯合保障和訓練中心」正式掛牌，用於「保障兩軍開展地區反恐、防災減災、人道主義救援、聯合訓練」等行動，「雙方派駐必要人員共同維持中心正常運轉」。北京方面強調，中心建設和使用是中柬兩國相互尊重、平等協商的成果，符合兩國國內法、相關國際法和國際實踐，不針對任何第三方。

綜合柬華日報、柬中時報消息，昨該基地竣工儀式，由柬埔寨總理洪馬內、解放軍中央軍委聯合參謀部副參謀長曹青鋒中將共同主持，中國駐柬大使汪文斌也出席。洪馬內宣布，習近平將於本月中旬訪問柬埔寨，他強調，習近平的此次訪問以及中柬雲壤港聯合保障和訓練中心的掛牌啟用，「有力地駁斥有關柬中關係出現裂痕的謠言」。

由於雲壤海軍基地升級工程是由中國政府資助，美國曾表示，雲壤海軍基地可能會讓北京在泰國灣(暹羅灣)取得重要戰略位置，而該地區靠近中國幾乎全面擁有主權的南海爭議區域。去年4月，美國華盛頓戰略與國際研究中心(CSIS)報告指出，柬埔寨似乎已進一步授予中國海軍在雲壤軍事基地執行任務與駐紮的權限。

洪馬內在啟用儀式上表示，自柬埔寨雲壤海軍基地項目動工以來，國際社會不斷對基地用途作出不實揣測與指責，稱該改造項目的目的是在為中國軍隊駐軍提供條件，進而危及柬埔寨主權。他堅決否認中國獲得該基地獨家軍事使用權，並重申相關指控毫無根據。

他說，從當天起，柬埔寨歡迎所有友好國家軍艦在基地停靠，或參與聯合演訓，他重申柬埔寨憲法不允許任何外國在境內設立軍事基地。

柬中時報5日援引柬埔寨國防部長狄西哈說法指，目前基地共接收艦艇八艘，包括P46C型巡邏艇四艘、P20C型快艇三艘、L50C型登陸艇一艘，以及一座600噸級浮船塢，後者由中方維修後返還，均為解放軍海軍艦艇。