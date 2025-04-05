管制稀土、穀物加稅 中精準反擊 扼美軍工業、農業咽喉

美國農產品如黃豆玉米等售價，恐會被美中關稅戰波及。(路透)

美國總統川普對中國再加徵34%對等關稅 ，中國昨祭出多項反制措施，外界聚焦在稀土 和穀物，認為中國在這兩個領域的精準反擊，將重創美國軍工業和農業。分析指出，美國在稀土供應長期依賴中國，中國此次管制7類中重稀土出口，如同扼美咽喉，直插美國軍工業心臟，勢必削弱其軍工和高科技實力；而中對美祭出的34％高關稅，也將重擊美國農業和農業出口商。

據財聯社報導，中國商務部 、海關總署昨公告，據「中華人民共和國出口管制法」等法規，對釤、釓、鋱、鏑、鑥、鈧、釔等7類中重稀土相關物項實施出口管制措施，並於發布之日起實施。商務部新聞發言人指出，這是為了更好維護國家安全和利益，履行防擴散等國際義務。相關物項具有軍民兩用屬性，對其實施出口管制是國際通行做法。

大公報報導引述專家指出，中重稀土在軍工與高科技領域廣泛應用，而中國是全球最大的中重稀土生產國，長期以來，美國在中重稀土供應上依賴中國，中國實施出口管制如同扼美咽喉，能有效限制其在軍工產品以及眾多高科技領域的應用，從而達成精準有力的反擊效果，讓美國認識到中國有足夠手段反制其「對等關稅」，直插美國軍工業心臟。

軍事專家宋忠平也表示，美國是世界上最大的軍火出口國，全球前幾位軍火出口商均為美國公司。美國要想維持其軍火出口地位，離不開對中重稀土的依賴。中國對美國實施稀土制裁，美國相關能力必然會受到削弱。

另據自由亞洲電台報導，中國周五宣布自4月10日起對原產於美國所有進口商品加徵34%關稅。今年3月，為回應美國以芬太尼問題為由對華二度加稅，中國已宣布對美國產的雞肉、小麥、玉米和棉花加徵15%關稅，對大豆、乳製品等產品加徵10%。此次新增的34%關稅將再度適用於這些農產品。

據路透引述分析人士指出，中國大幅提高美國農產品關稅，將進一步推動中國糧食進口來源多元化，並深化與巴西等拉美國家在農業供應鏈方面的合作，降低對美國穀物、大豆、玉米和肉類的依賴；這一措施恐使美國農民和農業出口商面臨重創。