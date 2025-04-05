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環時：美關稅戰是經濟霸凌 搬石頭砸自己腳

中國新聞組／北京5日電
美國對各國加徵關稅引起不少反彈，中國駐美國大使館發言人強調對此堅決反對，將採取必要措施堅定維護自身正當利益，並呼籲美方「糾正錯誤做法」。圖為中國駐美使館建築。（取材自中國駐美國大使館官網）
美國對各國加徵關稅引起不少反彈，中國駐美國大使館發言人強調對此堅決反對，將採取必要措施堅定維護自身正當利益，並呼籲美方「糾正錯誤做法」。圖為中國駐美使館建築。（取材自中國駐美國大使館官網）

美方2日宣布全球對等關稅計畫，對主要交易夥伴加徵「對等關稅」，其中，中國被徵收34%關稅。中國駐美大使館稱對此堅決反對，將採取必要措施堅定維護自身正當利益，並呼籲美方「糾正錯誤做法」。環球時報社評指出，美方破壞了WTO框架下的公平競爭環境，打著所謂公平對等的幌子，不過是另一種形式的「美國第一」、經濟霸凌罷了。

據中國駐美使館微信公眾號消息，使館發言人指出，美方聲稱自己在國際貿易中吃了虧，以所謂「對等」為由提高對所有交易夥伴的關稅，這種做法罔顧多年來多邊貿易談判達成的利益平衡結果，也無視美方長期從國際貿易中大量獲利的事實。美方做法是典型的單邊霸凌主義，對此很多交易夥伴已經表達強烈不滿和明確反對。

最後發言人提到中國多次強調，貿易戰、關稅戰沒有贏家，保護主義沒有出路。「敦促美方糾正錯誤做法，以平等、尊重、互惠的方式同包括中國在內的世界各國磋商解決貿易分歧」。

環球時報社評以2018年美國單方面對中國挑起的關稅戰為例，稱經濟霸凌損人害己，這是歷史結論。即便只是回歸美國自己的關稅歷史，也不難看出，現在美國政府這般對等關稅法，是在搬著歷史的石頭砸自己的腳。

社評稱，2019年美國對華出口下降11%，進口減少16%，直接波及美國農業、製造業和科技行業。彼得森國際經濟研究所估算，美國消費者每年為關稅多支付約570億美元，生活成本顯著上升。據最新的預測顯示，此次美國廣泛徵收20%的關稅可能會使普通美國家庭每年損失高達4200美元。

社評指出，美國過去的單邊關稅政策並未壓垮中國，如今，面對美國再度升級的關稅施壓，無論在經濟結構上還是國際布局上，中國的底氣都更加充足。

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